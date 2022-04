Kommentar «Chefsache»: Menschen mit Behinderung sollen im Kanton Zug selber bestimmen, wie sie leben möchten – ein längst fälliger Richtungswechsel Eine Gesetzesrevision will mehr ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderung schaffen. Endlich, ist Co-Chefredaktor Harry Ziegler der Meinung. Harry Ziegler 30.04.2022, 05.00 Uhr

Denkt oder sagt man «Menschen mit Behinderung», denken die meisten Menschen ohne Behinderung an Heime. Dass aber die meisten Menschen mit Behinderung genau da nicht leben möchten, das haben Umfragen gezeigt, die im Auftrag des Kantons Zug gemacht wurden.

Umfragen bei denen, die es betrifft. Zum ersten Mal detailliert hat dies ein Kanton in der Schweiz überhaupt getan. Aus den Umfrageergebnissen resultiert nun eine Gesetzesrevision des Gesetzes über soziale Einrichtungen.

Mit der Revision wendet sich der Kanton Zug vom veralteten Modell ab und will mehr ambulante Unterstützung für Menschen mit Behinderung schaffen. Dazu wird sogar der Name des Gesetzes angepasst: Es soll «Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf» (LBBG) heissen. Vorgesehen ist, dass mehr Hilfe ausserhalb von Heimen ermöglicht wird, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse.

Konkret bedeutet die Abkehr vom alten Modell: Menschen mit Behinderung wird ermöglicht, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Erkenntnis, dass diese Form die richtige ist, ist nicht neu. Verschiedene Kantone sind dabei, Revisionen der entsprechenden Gesetze durchzuführen oder haben sie abgeschlossen. Keiner ging allerdings so weit wie der Kanton Zug, in dem die Klienten, die Menschen mit Behinderung also, regelmässig zu Wort kommen. Dieser Paradigmenwechsel war längst fällig.