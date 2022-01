Kommentar «Chefsache»: So geht Pragmatismus – auch in der Zuger Politik Harry Ziegler darüber, wie auch in der Politik situativ zum Besseren reagiert werden kann. Harry Ziegler 29.01.2022, 05.00 Uhr

Endlich, ist man versucht zu sagen. Der Zuger Kantonsrat will mehr Transparenz schaffen. Zwar vorerst auf Probe, aber immerhin. Er hat am Donnerstag beschlossen, die Kantonsratsdebatten im März via Livestream zu übertragen.

Der Zuger Kantonsrat ist nun nicht dafür bekannt, sich dauernd und überall für Transparenz in der Politik einzusetzen. Zwar sind die Sitzungen öffentlich. Und Platz hat es für Interessierte, seit das Parlament pandemiebedingt in den Turnhallen einzelner Gemeinden tagt, um einiges mehr als im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude. Dort sitzen Zuschauerinnen und Zuschauer dermassen nahe an den Parlamentariern, dass sie mit diesen verwechselt werden könnten.

Es ist dem Rat umso höher anzurechnen, dass er sich nun einem zwei Sitzungen dauernden Transparenz-Versuch hingibt. Auch die Einführung einer Abstimmungsanlage vor einigen Jahren war ein Chnorz. Heute gehört sie zum Inventar.

Dem Einverständnis zum Livestream ging eine Debatte voraus, die der Rat wohl eher ungern im Livestream gesehen hätte – verfahren, kompliziert, ungeordnet, unnötig. Denn Probestreams wären laut Kantonsrat Andreas Hausheer (Mitte/Steinhausen) auch einfacher zu haben gewesen. Die Ratsleitung kann nämlich zu Beginn einer Sitzung fragen, ob der Rat Filmaufnahmen gestattet – was bisher nie ein Problem war. Et voilà, man hätte diese Testübertragungen ohne grosse Debatte durchgeführt. So geht Pragmatismus.