Kommentar «Chefsache» Verschwinden die ZVB-Ticketautomaten, wird ein Teil der Bevölkerung sang- und klanglos abgehängt – das darf nicht sein Die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) montieren still und leise Ticketautomaten an ihren Haltestellen ab und setzen aufs digitale Billett. Das ist der Trend. Nur: den machen nicht alle mit. Diese Menschen werden damit unsanft aus den Bussen befördert. Harry Ziegler 09.07.2022, 05.00 Uhr

Zwei von drei Ticketverkäufen laufen bei den ZVB bereits über digitale Kanäle. Das berichtete unsere Zeitung diese Woche. Das ist erfreulich, grundsätzlich, hilft Kosten sparen und die Effizienz zu steigern. Aber: Von drei Personen, die eine Busfahrt antreten wollen, löst eine ihr Ticket noch immer am Automaten.

Es dürfte sich dabei eher um Menschen handeln, die grundsätzlich Mühe haben, sich des Smartphones oder einer App zu bedienen. Aus irgendwelchen Gründen – Alter, Vorbehalte gegen die Digitalisierung oder einfach, weil ihr mobiles Telefon nicht mehr können muss als telefonieren. Diese Menschen werden von den ZVB, wenn dereinst alle Ticketautomaten verschwunden sein werden, quasi unsanft aus den Bussen geworfen. Bereits ist das an einigen Haltestellen Realität geworden, wie wir berichteten.

Sicher, die Kundinnen und Kunden der ZVB haben auch weiterhin die Möglichkeit, ihren Fahrschein bei den Busfahrerinnen und -fahrern zu kaufen. Was angesichts des allmählichen Verschwindens der Ticketautomaten wohl die unausweichliche Alternative für die Personen ist, die bisher an den Automaten ihre Billette gekauft haben. Das wiederum dürfte nicht dem Szenario entsprechen, das sich die ZVB-Verantwortlichen vorstellen. Auch wenn sie betonen, den Verkauf im Bus beibehalten zu wollen.

Die Fahrerinnen und Fahrer sollen – wie die Berufsbezeichnung sagt – fahren, nicht verkaufen und den getakteten Fahrplan durcheinanderbringen. Es dürfte wohl bei diesem Verkaufskanal nur eine Frage der Zeit sein, bis auch er verschwindet. In grösseren Städten ist das bereits geschehen.

Es ist nur natürlich, dass sich die Nachfrage nach Billetten aus dem Automaten ändern wird. Menschen jedoch, die ihre Beförderung nicht via Smartphone, sondern ganz altmodisch, über den Automaten bezahlen, werden nicht so schnell verschwinden. Es wäre ein Zeichen des Respekts, Automaten mindestens an den grösseren, gut frequentierten Haltestellen stehen zu lassen, auch wenn die Nachfrage marginal ist.

Eine ganz aparte Lösung hingegen wäre, würde man das Busfahren in Stadt und Kanton Zug gratis zu machen. Dann würde neben der Lösung des Automatenproblems auch gleich ein Anreiz zum Verzicht aufs Auto geschaffen.