Kommentar «Chefsache» Wird der Kanton Zug nach dem Crypto-Valley ein Hotspot für grüne Innovation? Nach dem Kantonsratsbeschluss, Solarenergie auf kantonseigenen Liegenschaften zu gewinnen, könnte man sich einen weiteren Schritt vorstellen. Harry Ziegler 27.03.2021, 05.00 Uhr

Zu diskutieren gab es nicht viel. Der Kantonsrat sprach in seiner Sitzung vom Donnerstag, 25. März, einen Kredit von 5,5 Millionen Franken für das Projekt Ökoplus. Damit will der Kanton Zug sich den Status eines Musterknaben in Sachen Nutzung von Solarstrom auf kantonseigenen Gebäuden erkaufen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die geplanten Investitionen in Fotovoltaikanlagen wirklich der Sorge um die Umwelt entspringt. Oder sind die 5,5 Millionen Franken und die damit einhergehende Förderung erneuerbarer Energien nicht einfach nur Geld für eine teure Imagekampagne des Kantons Zug?