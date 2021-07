Kommentar «Chefsache» Zuger Energiegesetz auf die lange Bank geschoben – ein falsches Zeichen Mitte und Linke haben an der Sitzung vom Donnerstag, 1. Juli, die Abtraktandierung der Beratung des Energiegesetzes durchgedrückt. Und damit nicht nur ihre Klientel enttäuscht. Harry Ziegler 03.07.2021, 05.00 Uhr

Eigentlich wäre die Teilrevision des Zuger Energiegesetzes beratungsreif gewesen. Bis auf wenige Punkte, zu denen noch gewisse Mehrinformationen gewünscht wurden. Das Fehlen dieser weiterführenden Informationen und das Scheitern des eidgenössischen CO 2 -Gesetzes in der Abstimmung vom 13. Juni haben nach Meinung der Mitte und der Linken den Druck zur Behandlung der Vorlage gemindert. Das Parlament könne sich also Zeit lassen und auf die verlangten Informationen warten. Resultat: Mitte und Linke drückten die Abtraktandierung durch.