Kommentar Die Bedenken der Gegner müssen ernst genommen werden Der Bebauungsplan- und der Zonenplanänderung für das Ausbauprojekt der Fensterfabrik G. Baumgartner AG in Hünenberg wurde an der Urne deutlich angenommen. Trotzdem sollten die Verantwortlichen den Gegnern weiterhin zuhören. Carmen Rogenmoser 29.11.2020, 17.32 Uhr

Mit so einem deutlichen Ergebnis haben wohl auch die grössten Befürworter nicht gerechnet. Fast 70 Prozent haben am Sonntag Ja zur Erweiterung der Fensterfabrik G. Baumgartner in Hagendorn gesagt.