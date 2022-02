Kanti Menzingen: Bildungsdirektion muss Verantwortung wahrnehmen

Kommentar Kanti Menzingen: Die Bildungsdirektion muss jetzt ihre Verantwortung wahrnehmen Rahel Hug über die neusten Entwicklungen an der Kantonsschule Menzingen und die Reaktion der Behörden. Rahel Hug Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Die Vorfälle an der Kantonsschule Menzingen werfen viele Fragen auf. Wie konnte das von Lehrpersonen beschriebene Klima der Angst entstehen? Vor allem: Was tun die Verantwortlichen dagegen? Die Rektorin zumindest versichert, die Aussagen ernst zu nehmen. Und die Bildungsdirektion? Sie versteckt sich hinter einem simplen Statement, anstatt Klarheit in einigen Punkten zu schaffen und zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Dass unter den aktuell tätigen Lehrpersonen offensichtlich grosse Verunsicherung und Angst herrscht, sich zu äussern und sich zu wehren, das scheinen die obersten Verantwortlichen ausser Acht zu lassen. Es ist deshalb mehr als verständlich, dass sich die Betroffenen nur anonym äussern wollen.