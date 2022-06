Kommentar zum Kasernenneubau der Schweizergarde im Vatikan

Kommentar Verbundenheit zur Garde schwindet Redaktorin Vanessa Varisco über die Beiträge der Zentralschweizer Kantone zum Kasernenneubau der Schweizergarde im Vatikan. Vanessa Varisco 02.06.2022, 18.25 Uhr

Mit 130'000 Franken will sich der Kanton Zug am Kasernenneubau der Schweizergarde im Vatikan beteiligen. Das entspricht rund einem Franken pro Einwohner. Zürich sicherte 800'000 Franken zu, auch das Luzerner Parlament sprach sich für eine Unterstützung über 400'000 Franken aus. Die Freidenker-Vereinigung Schweiz ergriff aber das Referendum. Nicht überraschend: Sowohl die parlamentarische Debatte in Luzern als auch jene in Zug machten deutlich, eine Unterstützung ist umstritten. Vor allem von linker Seite.