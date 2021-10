Kommentar Das Gesamtpaket stimmt: Stadt Zug investiert stark in die Infrastruktur Covid-19 hinterlässt nicht die erwarteten tiefen Spuren im Budget 2022. Das lässt Raum für dringend nötige Projekte, beispielsweise Schulbauten. Harry Ziegler 26.10.2021, 17.02 Uhr

Es ist unbestritten: Die Bevölkerung der Stadt Zug wächst. Bis ins Jahr 2025 ist ein zwar moderates Bevölkerungswachstum von heute knapp 31'000 auf 31'550 Personen prognostiziert. Was nicht nach ungeheuer viel tönt, zieht jedoch finanzielle Konsequenzen nach sich. Unter anderem wird nicht nur der Anteil Erwachsener an der Bevölkerung steigen. Auch mit steigenden Schülerzahlen wird gerechnet. Diese sollen von 2472 im aktuellen Schuljahr bis ins Schuljahr 2025/2026 auf geschätzte knapp 2700 Schülerinnen und Schüler wachsen.

Diese Schülerinnen und Schüler wollen untergebracht werden. Nur: Schon heute ist das Platzangebot in den städtischen Schulen ausgereizt. Deshalb will der Stadtrat bestehende Schulhäuser wo möglich ausbauen und allenfalls auch neue erstellen. Dafür will er in den kommenden Jahren gut 140 Millionen Franken investieren. Zudem wird laufend auch in die weitere städtische Infrastruktur investiert. Und das nicht zu knapp. Alleine im Jahr 2022 sollen gut 50 Millionen Franken investiert werden – Schulen inklusive.

Dass der Stadtrat gerade jetzt das Geld für notwendige Investitionen in die Hand nimmt, ist zukunftsgerichtet. Und angesichts der prognostizierten Überschüsse in den kommenden Jahren und der gebildeten Rücklagen speziell für Schulbauten, auch verkraftbar, ohne an Steuerattraktivität zu verlieren. Nur wegen der Steuern alleine zieht niemand in die Stadt. Es ist das Gesamtpaket, das stimmen muss. Und daran arbeitet der Stadtrat gerade.