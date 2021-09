Baar sagt Ja zur Sanierung und Erweiterung der Schule Sternmatt

Kommunale Abstimmung Ja zu Sternmatt-Projekt: Baarer Stimmvolk bewilligt knapp 50 Millionen Franken für neue Schule Mit 85,7 Prozent Ja-Anteil spricht sich das Baarer Stimmvolk für die Sanierung und die Erweiterung der Schulanlage Sternmatt 1 aus – und bewilligt 49,1 Millionen Franken Baukredit. Wann die Arbeiten anfangen? Nächste Woche. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 26.09.2021, 12.43 Uhr

Visualisierung des neuen Schultrakts (links) sowie des Gebäudes für den Mehrzwecksaal und die Turnhalle. Bild: PD/Nightnurse Images AG

Walter Lipp ist bester Laune, als er am Sonntagmittag den Anruf unserer Zeitung entgegennimmt:

«Das ist eine absolut tolle Sache, wirklich hervorragend.»

Grund für die gelöste Stimmung des Baarer Gemeindepräsidenten (Die Mitte) ist das Abstimmungsergebnis, das die Gemeindekanzlei soeben kommuniziert hat. Mit 6760 Ja- zu 1133 Nein-Stimmen genehmigt der Souverän an der Urne einen Baukredit von 49,1 Millionen Franken für Ausbau, Sanierung und Umgestaltung der Schulanlage Sternmatt 1 mitten im Zentrum. Der Ja-Anteil lag bei 85,7 Prozent, die Stimmbeteiligung bei 54,5 Prozent. «Dieses deutliche Resultat zeigt, dass der Souverän hinter dem Gemeinderat steht. Wir fühlen uns vom Volk getragen», so Lipp.

Neuer Schultrakt, neue Turnhalle, neuer Pavillon

Mit Ja vom Sonntag beginnt die nächste Etappe in einem Projekt, das im Dezember 2017 seinen Anfang genommen hat: Damals bewilligte die Gemeindeversammlung 1,84 Millionen Franken für einen Projektwettbewerb und ein Vorprojekt in Sachen Sternmatt 1.

Denn: Baar wächst. Schon heute besuchen rund 2200 Kinder und Jugendliche die Schulen im Ort, in den kommenden Jahren werden es noch mehr sein. Kurz: Baar braucht mehr Platz. Im Fall der Sternmatt 1 will die Gemeinde diesen mit drei neuen Gebäuden schaffen: einem Schultrakt für die dritten bis sechsten Primarklassen, einem Mehrzweckgebäude samt Turnhalle und einem Kindergartenpavillon. Zusätzlich wird eine Tiefgarage mit 113 Parkplätzen gebaut.

Nach dem Ja vom Sonntag will der Gemeinderat keine Zeit verlieren. Schon kommende Woche beginnen die ersten Vorarbeiten: Damit die Baugrube für den neuen Schultrakt und das Turnhallen-Gebäude ausgehoben werden können, müssen die Verantwortlichen zuerst Kanalisations-, Swisscom- und Wasserleitungen umverlegen. Diese Arbeiten sollen bis Dezember dauern. Der Baubeginn für die neuen Gebäude ist im Frühling 2022 vorgesehen. In einer zweiten Phase saniert die Gemeinde zwischen 2024 und 2026 die bestehenden Gebäude der Sternmatt 1, wobei Schul- und Hauswirtschaftstrakt unter Denkmalschutz stehen.

100-Millionen-Abstimmung im November

Ehe es so weit ist, steht Baar eine weitere wegweisende Abstimmung bevor: Schon am 28. November befindet das Volk an der Urne über einen Kredit von 100 Millionen Franken für den Neubau der Schule Wiesenthal. Darauf angesprochen sagt Walter Lipp, der Gemeinderat werde nach jahrelanger Planung ein «sauber austariertes Projekt» vorlegen:

«Natürlich hoffen wir auch am 28. November, dass uns der Souverän gleich unterstützt wie er es heute getan hat.»