Leserbrief Kontroverse Lesermeinungen zum Verhüllungsverbot Zur Abstimmung vom 7. März 08.02.2021, 15.13 Uhr

Eine Reaktion auf den Leserbrief von Thomas Werner: Nein, bei uns sind Frauen nicht gleichberechtigt, Herr Werner.

Bei «uns» verdienen Frauen im Schnitt 20 Prozent weniger als Männer, sie leisten unzählige unbezahlte Stunden an Care-Arbeit und jede fünfte Frau erlebt sexualisierte Gewalt, die Täter bleiben oft ungestraft. So verwundern mich die heuchlerischen Versuche des Egerkinger Komitees und der SVP, sich nun als Retter der Frauen zu inszenieren, einmal mehr. Weniger Staat, mehr Freiheit wird ansonsten herausposaunt, ausser wenn man wiederholt ein islamophobes und frauenfeindliches Gesetz durchzuboxen versucht. Das Patriarchat existiert dann plötzlich doch, ist aber das Problem der «andern». Es ist ja nicht so, dass «bei uns» jede zweite Woche eine Frau von ihrem Partner umgebracht wird und dass eure Partei niemals zögert, die Gelder für die Instanzen zu kürzen, welche diesen Frauen wichtigen Schutz geboten hätten, namentlich Opferhilfe und Frauenhäuser.

Nun wurde aufgrund von 30 Nikab-Trägerinnen in der Schweiz eine Initiative lanciert. Durch das Befürworten dieser Initiative impliziert man automatisch Unmündigkeit. Ja, das Egerkinger Komitee sieht es wohl nicht gerne, wenn Frauen eigene Entscheidungen treffen. So findet ein SVP-Politiker: «Ich sehe lieber Blondinen als verhüllte, nicht integrierbare Menschen.» Hinter der Initiative steckt also nichts anderes als Sexismus und Xenophobie. Liebe Leserinnen, fallen Sie bitte nicht auf diese pseudofeministische Rhetorik herein. Diese Initiative nützt einzig und allein jenen, die unsere Gesellschaft zu spalten versuchen, die Hass schüren und Menschen ausgrenzen wollen. Legen Sie am 7. März ein Nein in die Urne. Für Frauen in der Schweiz ist der gefährlichste Ort das eigene Zuhause.

Wenn die Gesellschaft diese Tatsache endlich ernst nehmen würde, müssten wir den Fehler ja «bei uns» suchen, nicht wahr, Herr Werner?

Mirjam Hostetmann, Präsidentin JUSO Obwalden, Sarnen

Die Weichen müssen jetzt gestellt werden. Rund ein Drittel der EU-Staaten hat in irgendeiner Form Gesetze gegen die Vollverschleierung. In sechs EU-Staaten gilt bereits ein nationales Burka-Verbot. Für mich ist klar, dass wir auch in der Schweiz ein Verhüllungsverbot benötigen. Letztendlich ist es auch eine Frage der Integration, eine Frage der Gleichstellung von Mann und Frau. Jetzt können wir die Weichen stellen und uns positionieren. Packen wir die Chance, eine klare und faire Ansage zu machen, sodass alle, die in unserem Land leben wollen, sich unseren Regeln der Freiheit bewusst sind. Wer sich unserer Kultur der Nichtverhüllung nicht anpassen will, darf die Schweiz jederzeit verlassen und sich irgendwo anders niederlassen. Im Übrigen betrifft das Verhüllungsverbot nicht nur fremdländische Frauen. Auch Demonstranten, Hooligans und andere Randalierer dürfen ihr Gesicht nicht verstecken. Ich sage Ja zum Verhüllungsverbot.

Brigitte Wenzin Widmer, Kantonsrätin SVP, Cham

Zugegeben, mein Nein zur sogenannten «Burka-Initiative» muss ich mir abringen. Zumal ich mich frage, was diese Verhüllung in unserem Klima, so fern von Wüstensand und heissen Winden, bringen soll. Wenn wir aber wagen, die Freiwilligkeit des Tragens mittels einer Volksabstimmung zu bezweifeln, wäre auch ein Verbot von «High Heels» (Schuhe mit hohen Absätzen) naheliegend. Dienen diese doch sicher nur zur «Erniedrigung der Frau zum Sexsymbol», obwohl keine je behauptet, sie nur unter Zwang zu tragen. Und ich persönlich hätte auch gerne, wenn diese scheusslichen geschlitzten Jeans verboten würden, weil der Anblick von blaugefrorener Haut durch die Löcher mich abstösst. Jedoch: Kleidervorschriften und -verbote waren zwar im Mittelalter gebräuchlich, jetzt sind sie ein arger Eingriff in die Entscheidungsfreiheit einer Person oder Familie.

Vielleicht müsste auch das Nacktwandern in den Bergen toleriert werden, jedoch nur ohne Socken und Schuhe. Was dann doch wieder eine Kleiderverordnung wäre. (Für jene, die es nicht selber merken: Der letzte Abschnitt war ironisch gemeint!)

Verena Dübendorfer-Vetsch, Baar

In der Debatte zur «Burka-Initiative» spielt sich die SVP als Bewahrerin der Frauenrechte auf. Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre Frauenstimmrecht, dazu hat die SVP nichts beigetragen, die Partei wollte den Frauen bis 1991 das Stimmrecht verweigern, genauso wie sie Vergewaltigung in der Ehe nicht problematisch fand, die Lohnungleichheit leugnet und sich bis heute gegen jede Verbesserung der Situation der Frauen wehrt. Die «Burka-Initiative» ist viel mehr rassistisch motiviert, stellt 400 000 Musliminnen und Muslime in der Schweiz unter Generalverdacht und schürt Islamfeindlichkeit.

Der Körper der Frau ist seit Jahrzehnten ein Politikum und konservative Kräfte auf der ganzen Welt erlassen Gesetze, um ihn kontrollieren zu können. Die Antwort eines liberalen Staates ist klar: Niemand – ausser der Frau selbst – darf über die Körper entscheiden. Ich stelle mich entschieden gegen alle, die Frauen Kleidungsvorschriften machen wollen: gegen Menschen und Staaten, die Frauen verbieten, sich zu verschleiern, genauso wie gegen solche, die es ihnen vorschreiben. Im Parlament standen höhere Beiträge an Anlaufstellen für von Gewalt betroffene Frauen als Gegenvorschlag zur Debatte. Eine Möglichkeit, den von Gewalt und Zwang betroffenen Frauen wirklich zu helfen – wurde abgelehnt. Die Initiative löst keine Probleme und schafft nur neue Zwänge.

Virginia Köpfli, Kantonsrätin SP, Hünenberg See