Leserbrief Kontroverse Meinungen zu den Kinderabzügen Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September 21.09.2020, 14.54 Uhr

«Wollen Sie die Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) annehmen?», sind wir am 27. September gefragt. Der bisherige Abzug von maximal 10100 Franken pro Jahr liegt für viele Eltern unter den tatsächlichen Kosten. Der neu vorgesehene Abzug von maximal 25000 Franken trägt dem Rechnung und dürfte lediglich etwa 10 Millionen Franken weniger Steuereinnahmen pro Jahr verursachen. So weit so gut!