Galvanik: Die Zuger Punkband Slop! feiert 25 Jahre

Konzert Die Zuger Punkband Slop! feiert in der Galvanik ihr 25-jähriges Jubiläum Beim anstehenden Konzert tauft die Gruppe ihre erste CD und präsentiert ihr neues Video. Speziell zu diesem Anlass hat sich die legendäre Zuger Formation Vollgas aus den 90ern noch einmal formiert. Fabian Gubser 10.03.2022, 17.00 Uhr

Ein eingespieltes Team (von links): Francois Meienberg, Marco Ress, Marco Allenbach, Christoph Haeusler, Stefan Flury, Daniel Buerki, Marco Andermatt und Mario Speck. Auf dem Bild fehlen Patrick Odermatt, Christoph Grangier und Joakim Bucher. Bild: Maria Schmid (Allenwinden, 8. März 2022)

Welche Zuger Bands können von sich behaupten, schon seit mehr als 25 Jahren Musik zu machen – in fast gleicher Besetzung? Was ist das Erfolgsgeheimnis von Slop!? «Wir setzen uns gegenseitig nicht unter Druck», sagt Gitarrist Christoph Häusler. Die neunköpfige Punkrockband spielt vier bis sechs Konzerte pro Jahr – und bewusst nicht mehr, wie Häusler erklärt:

«Wir haben alle einen Job und die meisten von uns mittlerweile auch Familie.»

Trotzdem stehe die Band aber immer noch weit oben auf der Prioritätenliste der einzelnen Mitglieder, so Häusler weiter.

Zum 25-jährigen Jubiläum veröffentlicht die Gruppe nun ihre erste CD mit 14 selbst geschriebenen Mundartsongs und dem Cover «Polizeistunde» der Band Vollgas, auf welchem Mitglieder von Vollgas persönlich mitwirken.

So klang Zuger Deutschpunk aus den 90ern: «Polizeistunde», das Original . Video: Vollgas

Sänger Stefan Flury philosophiert darauf über das komische Wort «eigentlich», über den Wunsch von mehr Rock im Radio, das Gefühl, wenn «Gnueg Heu dunne isch», und natürlich von der Liebe. Selbstredend darf auch der Song «1862 – Euses Baarer Bier» nicht fehlen.

Zum Titel «So wie mer d’Schnorre gwachse isch» präsentiert die Band am 19. März zum ersten Mal ihr neues Musikvideo, für das sie unter anderem im Baarer Schwimmbad Lättich gefilmt hat.

Mundartsongs ergänzen Nirvana-Covers

Während die heute Mittvierziger anfangs vor allem Rockklassiker von Aerosmith, Deep Purple und Nirvana gecovert hatten, entdeckten sie mit der Zeit immer mehr Freude daran, eigene Songs zu komponieren. Vor 15 Jahren stiessen für ein Konzert versuchsweise zwei Trompeten und eine Posaune zur Band – sie blieben und prägen heute den Sound von Slop! massgeblich mit. Der resultierende Sound erinnert unter anderem an die spanische Band Ska-P, von der Slop! das Lied «Cannabis» coverte. Als einer der ersten eigenen Songs mit Bläsern erschien dann die Liebeshymne «1862 – Euses Baarer Bier». Sogar der Chef derselben Brauerei tritt im dazugehörigen Musikvideo auf.

Eine süffige Sache: «1862 – Euses Baarer Bier». Video: Slop!

Als Meilensteine von Slop! nennt Gitarrist Christoph Häusler den ersten Auftritt am Open Air «Schnittlauch und Peterli», das eigens organisierte Festival Rocksack in Allenwinden von 2005 bis 2017 und die beiden Nauen-Partys auf dem Zugersee. Für diese Auftritte probte die Band einmal die Woche in Allenwinden: In einem ehemaligen Schweinestall baute sich die Truppe vor 20 Jahren ihren eigenen Proberaum, den sie später auch in ihr Festival Rocksack integrierten. Kennen gelernt haben sich die Mitglieder der Punkband übrigens bei der Allenwindner Guggenmusik Grütlihüüler. «Punk» im engeren Sinne, also gegen das System, ist die Band aber heute eigentlich nicht mehr und war sie auch nie wirklich, wie Sänger Stefan Flury schmunzelnd hinzufügt.

«Bei uns spielen neben Tätowierern und Bänkern mittlerweile auch mehrere Geschäftsführer.»

Noch hat Slop! nicht genug – die Gruppe möchte auch in den nächsten Jahren zusammen musizieren. «Wir können uns ein Leben ohne Slop! gar nicht vorstellen», sagt Häusler. Wer sich ihre Musik anhört und ihre Videos anschaut, merkt: Musik kann unglaublich viel Spass machen und auch dafür sorgen, dass sich enge Kollegen – trotz anderer Wohnorte – dank der regelmässigen Proben nicht aus den Augen verlieren.

Am Jubiläumskonzert treten ebenfalls auf: die Zuger Grunge-Formation Wake, die nach langer Pause an diesem Abend mit neuen Songs zu hören sein wird. Das Zuger Trio Thin & Crispy aus dem Genre Acoustic Rock und die Zuger Band Vollgas, die ihren Deutschpunk aus den 90ern wieder aufleben lässt.

Das Konzert findet am Samstag, 19. März, um 20 Uhr in der Galvanik statt. Die CD ist vor Ort und danach auch auf www.cede.ch und diversen Streamingdiensten erhältlich.