Körper, Geist und Seele ausbalancieren – die Walchwilerin Silvia Marti setzt auf Kräuter-Yoga Silvia Marti (58) aus Walchwil bietet eine neue Kombination von Kräuterheilkunde und Yoga an. Eine Esoterikerin sei sie jedoch nicht. Julia Lüscher 12.07.2020, 16.00 Uhr

Eine Balance von innen und aussen will die in Walchwil wohnhafte Yogalehrerin Silvia Marti mit ihrem neusten Projekt Kräuter-Yoga erreichen. Ihr Motto ist: Wahrnehmen, erkennen und verändern. «Mir ist es wichtig, dass gerade in dieser schwierigen Zeit jeder die Möglichkeit hat, sich zu entspannen und wieder zur Ruhe zu kommen», betont sie. Durch ihre Abschlussarbeit in der Heilkräuterausbildung sei sie auf die Idee gekommen, ihr Wissen über Heilkräuter mit ihren Yoga-Erfahrungen zu kombinieren. «Yoga an sich fördert schon das innere Gleichgewicht. Die Heilkräuter ergänzen und unterstützen diesen Prozess».

Die Yogalehrerin Silvia Marti bietet bei sich zuhause in Walchwil Yoga Lektionen mit einer Heilkräuter Beratung an. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil, 8. Juli 2020)

Silvia Marti bringt Kräuter-Yoga neu in die Zentralschweiz. Sie habe sich gut informiert zu diesem Thema und eine ähnliche Version von Yoga in München gefunden, berichtet sie. Von dort habe sie auch ein Kräuterbuch übernommen, welches ihr einen umfangreichen Überblick verschaffe. Trotz ihres guten Gespürs, nennt sie sich keine Esoterikerin. «Ich arbeite oft nach Gefühl. Erfahrungsgemäss haben meine Erkenntnisse den Patienten geholfen».

Eine Besprechung bringt Aufschluss

Zu Beginn gebe es eine Besprechung, die helfe, die Probleme und Lasten des Patienten aufzuspüren und einen möglichen Weg aufzuzeigen. «Ich arbeite mit individuellen Programmen, damit ich auf die jeweilige Person eingehen kann. Ebenfalls suche ich das passende Kraut, welches das Programm unterstützt». Meistens könne sie den Kunden nach Gefühl ein wirksames Heilkraut vorschlagen, welches in der Apotheke erhältlich sei, sagt Marti. Ein paar Salben und Cremen stelle sie auch selber her.

«Meine Patienten können mich bei Beratungsbedarf jederzeit anrufen. Mir ist es wichtig, sie während der Zeit ihrer Behandlung zu begleiten». Meist besteht eine Behandlung aus zehn Sitzungen, die zu einem Preis von 350 Franken erhältlich sind. Nach Ablauf dieser Sitzungen könne man die Yogaübungen theoretisch alleine weiterführen, aber es sei oft hilfreich, eine erfahrene Person dabei zu haben, die einen korrigiere oder neue Bewegungen zeige.

Zufriedenheit steht an erster Stelle

«Kräuter-Yoga kennt keine Einschränkungen bezüglich der Fitness der Kunden. Für jeden kann Kräuter-Yoga eine Bereicherung sein. Ich will nicht nur Menschen mit konkreten körperlichen oder mentalen Baustellen ansprechen, sondern auch gesunde Leute, die etwas mehr Ruhe vertragen könnten», meint die 58-Jährige. Die einzige Voraussetzung sei der Wille, etwas an der persönlichen Einstellung, am Körper oder im Leben zu verändern. Das Wohl und die Zufriedenheit der Menschen stehe an erster Stelle.

Bild: Stefan Kaiser (Walchwil, 8. Juli 2020)

«Natürliche Mittel wie Zwiebelwickel oder Essigsocken haben mich schon immer interessiert. Wenn meine Eltern oder Grosseltern mit so simplen Arzneien durchgekommen sind, wieso brauchen wir dann starke Medikamente?», fragt sich die Yogalehrerin. Deswegen hat sie die Heilkräuterausbildung gemacht und kennt nun zahlreiche Kräuter für alle möglichen Beschwerden. «Wenn zum Beispiel die Nase verstopft ist, einfach ein Salbeiblatt in die Nase einführen, und das Problem ist gelöst». Die Jahreszeiten spielen eine grosse Rolle, weil die Yoga-Expertin Kräuter der Umgebung empfiehlt, die vielleicht über den Winter nicht wachsen. Daher kann es sein, dass man im Winter andere Mittel anwenden muss als im Sommer.

Guter Ausgleich zum Alltag

«Yoga ist kein typischer Sport, weil es auf drei Ebenen, nämlich Körper, Geist und Seele wirkt», führt Marti weiter aus. «Bei den meisten Sportarten atmet man durch den Mund. Beim Yoga konzentriert man sich darauf, durch die Nase zu atmen, weil so die Energie im Körper bleibt.» Yoga sei gerade im Moment ein guter Ausgleich zum Alltag, weil man es einfach zu Hause machen könne und nicht unter die Leute gehen müsse.

Grundsätzlich geht es darum, Körper, Geist und Seele eines Menschen in Einklang zu bringen. «Ich gebe den Leuten das Werkzeug für ihr Wohlbefinden in die Hand. Danach können sie selbst entscheiden, wie viel Hilfe sie noch brauchen oder wie diszipliniert sie die Übungen umsetzen. Auf jeden Fall können sie immer auf mich zu kommen, wenn sie Unterstützung brauchen», versichert Silvia Marti.

Mehr Informationen dazu auf www.storkasch.ch.