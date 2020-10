Krankenkassen: Bund will schwarze Listen abschaffen, Zuger Gesundheitsdirektor kämpft dagegen Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister wehrt sich gegen den Plan des Bundes, die schwarzen Listen für säumige Prämienzahler abzuschaffen. Und das, obwohl er vor dem Kantonsrat noch darauf pochte, abzuwarten, was national passiert. Kilian Küttel 06.10.2020, 18.00 Uhr

Nach der Rechnung die Mahnung, nach der Zahlungsaufforderung die Betreibung, dann der Verlustschein. Laut den aktuellen Zahlen des Kantons gelten 570 Zugerinnen und Zuger als «säumige Prämienzahler». Damit stehen sie auf der sogenannten Schwarzen Liste, die Zug als einer von sieben Kantonen führt. Für die 570 Personen bedeutet ihr Eintrag: Bis ihre Schulden bei der Krankenkasse getilgt sind, werden sie medizinisch nur im Notfall behandelt.

Damit könnte aber bald Schluss sein. Jedenfalls deutet ein Gesetzesentwurf aus Bern in diese Richtung: Die Mehrheit der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit will den Kantonen das Instrument der schwarzen Listen wegnehmen, das der Bund 2012 eingeführt hatte. Grund: Die Listen nützen offenbar nichts. Oder wie die Kommission in ihrem Bericht schreibt: «Ziel dieser Listen ist es, den Druck auf Versicherte, die zwar zahlungsfähig, aber zahlungsunwillig sind, zu erhöhen.» Die Auswertungen deuteten aber daraufhin, «dass dieses Ziel erreicht wird.»

Ethikkommission hat rechtliche Bedenken

Viel eher scheinen die Nachteile zu überwiegen. Diesen Februar hielt die Zentrale Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften fest, ein sogenannter Leistungsaufschub sei mit dem Gerechtigkeits- und Fürsorgeprinzip nicht vereinbart. Darüber hinaus sei die öffentliche Gesundheit bedroht, wenn übertragbare Krankheiten nicht behandelt würden, nur weil ein Patient auf der Schwarzen Liste steht. Und: Die Kantone verstehen unter dem Begriff Notfall nicht alle dasselbe.

So unterscheidet sich je nach Ort, ob ein säumiger Prämienzahler behandelt wird oder nicht. Für die Ethikkommission ist diese uneinheitliche Auslegung aus «ethischer und rechtlicher Sicht stossend». Soeben endete die Vernehmlassungsfrist zum Gesetzesentwurf.

Kantone sollen Verlustscheine übernehmen Am Dienstag endet die Vernehmlassung zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG). Nebst dem Ende der schwarzen Listen für säumige Prämienzahler schlägt die ständerätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit mehrere Gesetzesänderungen vor. So sollen die Krankenkassen ihre Versicherten höchstens viermal jährlich betreiben können. Zudem sieht das neue KVG vor, dass die Kantone die Verlustscheine der säumigen Prämienzahler übernehmen können, wenn sie den Kassen 90 Prozent der ausstehenden Forderungen zahlen. Damit erfüllt der Bund eine Forderung des Kantons Thurgau, die dieser 2016 mit einer Standesinitiative deponiert hat. Gleichzeitig werden zwei Motionen zu den Krankenkassenprämien abgeschrieben. (kük)

Was sagt man im Kanton Zug zum potenziellen Ende der Listen? Für eine Stellungnahme war Gesundheitsdirektor Martin Pfister nicht zu erreichen. Sein Sprecher verweist auf die öffentlich einsehbare Vernehmlassungsantwort vom 15. September. Darin macht Pfister seinen Standpunkt klar: Zug hält an den Schwarzen Listen fest.

In erster Linie bezweifelt Pfister in seinem Schreiben nach Bern, dass das Instrument sein Ziel verfehlt. Wenn ein Schuldner seine Prämien zahle, bevor ein Verlustschein ausgestellt wurde, erscheine das in keiner Statistik. Weiter stelle der Kanton Zug ein «sehr umfangreiches Hilfsangebot» bereit – namentlich «ein Case Management durch die Gemeinden». Und schliesslich seien die Listen ein «wichtiges Signal» an alle, die ihrer «Zahlungspflicht ordnungsgemäss nachkommen.» Diese Signalwirkung nannte Pfister in der Vergangenheit gerne, wenn das Gespräch auf die Schwarzen Listen fiel: sei es in den Medien oder vor dem Kantonsrat. Doch so dezidiert wie sich der Gesundheitsdirektor jetzt hinter die Listen stellt, klang es nicht immer.

Diskussion wurde im Kanton Zug aufgeschoben

Zum Beispiel am 13. Dezember 2018. In seiner damaligen Session debattierte der Kantonsrat über eine Interpellation der SP-Fraktion, welche nach dem Nutzen und Schaden der schwarzen Listen fragte. Im Kern sprach sich die Regierung in der Vorstoss-Antwort für die Listen aus, nannte aber auch alternative Modelle, wie eine Ausnahmeregelung für Sozialhilfeempfänger. Vor dem Rat sagte Pfister damals:

«Der Regierungsrat schlägt vor, vorerst die Entwicklungen auf eidgenössischer Ebene abzuwarten. Dann könnte man das Thema bei Bedarf wieder aufnehmen.»

Jetzt also hat er sich mit seiner Antwort nach Bern in die nationale Diskussion eingeschaltet und Zug mit einem Pro-Standpunkt positioniert.

Diesen vertritt mit dem Kanton Luzern auch der zweite Zentralschweizer Stand mit einer Schwarzen Liste. Aktuell sind 4369 Luzernerinnen und Luzerner säumige Prämienzahler. Auf Anfrage sagt Hanspeter Vogler vom kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartement:

«Im Kanton Luzern sind Regierung und Parlament von der Wirkung der Schwarzen Liste überzeugt.»

Tatsächlich: Im Oktober 2018 versenkte der Kantonsrat ein Postulat, das die Schwarzen Listen abschaffen wollte – und zwar deutlich mit 82 zu 19 Stimmen.

Auf dieser Linie politisiert auch der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller. Als eines von vier der 13 Mitglieder der Gesundheitskommission beantragte er, an den Listen festzuhalten, den Notfallbegriff aber einheitlich zu definieren.