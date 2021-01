Baar / Menzingen So kreativ läuft der Sportunterricht an der International School Sportunterricht mit Maske macht wenig Spass. Dafür findet die International School of Zug and Luzern eine kreative Lösung und verlegt die Lektionen nach draussen in den Schnee. Sina Engl 29.01.2021, 05.00 Uhr

Um kurz vor zwölf am Mittwochmittag steigen rund 15 Schülerinnen und Schüler an der Loipe Schurtannen in Menzingen aus den Schulbussen. Mit Skihosen, Handschuhen und Mützen ausgerüstet sind sie bereit für eine erlebnisreiche Sportstunde im Schnee. In einem kleinen Transporter warten rund 30 Paar Langlaufskis auf ihren Einsatz. Dass die Schülerinnen und Schüler in ihrem Sportunterricht zum Langlaufen fahren, ist etwas ganz Besonderes. Die Sportabteilung der International School of Zug and Luzern (ISZL) ermöglicht den 6. bis 8. Klassen einen maskenfreien Sportunterricht im Freien. Seit Ende November stehen verschiedene spannende Aktivitäten, wie Bogenschiessen, Discgolf, Orientierungslauf im Schnee oder auch Langlaufen auf dem Programm. Sportarten, bei denen Abstandhalten gut möglich ist. Initiiert wurde das «Outdoor-Sportprogramm» von Sportdirektor Hans Engl und Lehrer Frans Hoofwijk.

«Für unser Sportprogramm arbeiten wir zusammen mit dem OL-Verein Zug und Jugend und Sport», berichtet Hans Engl. «Der OL-Verein stellte uns Kartenmaterial zur Verfügung und von J+S dürfen wir für drei Wochen Langlaufskis ausleihen.» Der Sportdirektor zeigt sich sehr glücklich über diese Zusammenarbeit und auch Stefan Spirgi vom OLV Zug freut sich über das Interesse am Orientierungslauf. «Ich finde die Idee mit dem Outdoor-Sportprogramm einfach eine super Sache», erzählt er. «Unser Anliegen ist es, die Kinder zum Bewegen zu motivieren und sich mit dem Kartenlesen vertraut zu machen.»

Nun ging es für eine 6. Klasse eben zum Langlaufen. Bevor sich die Kinder auf die Loipe wagen, gibt Coach Hans Engl eine kurze Einführung. Die Kinder hören gespannt zu, als er ihnen zeigt, wie man mit den Schuhen in die Bindungen gelangt. Nach den ersten Infos erhält jedes Kind ein eigenes Paar Langlaufski. Das Anziehen der Ski ist gar nicht so einfach. Doch nach einigen Versuchen und ein bisschen Hilfe stehen alle in der Bindung und wagen die ersten Schritte. Für fast alle Schüler ist es das erste Mal, dass sie auf den dünnen Skis stehen. «Ich bin schon viel Ski gefahren, aber das hier ist schon etwas anderes», erzählt Schülerin Jimena.

Vorsichtig fahren die Kinder die ersten Meter auf den Skis. Am Anfang gehören Umfallen und wieder Aufstehen dazu, doch die jungen Sportlerinnen und Sportler bleiben motiviert und bald werden die Schritte grösser. Schüler Artemii erzählt:

«Das Aufstehen, wenn man umgefallen ist, ist schwierig. Aber die Skis sind so schön leicht und die Schuhe viel bequemer als beim Skifahren.»

Nach einigen Minuten ruft Coach Engl die Schülerinnen und Schüler zurück. Sie stellen sich in einem Kreis um ihn herum auf. Noch sind die Kinder nicht mit Stöcken ausgerüstet und das bleibt auch für die folgenden kleinen Aufwärmübungen so. Der Lehrer zeigt die erste Übung vor. Er legt seine Hände überkreuzt auf die Schultern und wippt langsam von links nach rechts. Die jungen Langläufer folgen ihm erst ganz langsam und vorsichtig und werden dann immer mutiger. Coach Engl verlagert nun sein Gewicht nach vorne und bringt die Skis zum Gleiten. Die Schüler verteilen sich und machen es ihm nach. Stück für Stück gleiten sie auf dem Schnee voran.

Die Kinder werden nun aufgeteilt in die Gruppen «klassisch» und «skating». Für die Skating-Gruppe folgt die «Flugzeug-Übung». Die Schüler nehmen auf den Skis Anlauf – links, rechts, und gleiten dann mit vorgestrecktem Oberkörper auf einem Bein so weit es geht. Schülerin Lucia ist begeistert: «Die Übungen auf den Langlaufskis machen mir viel Spass. Das ‹Flugzeug› gefällt mir am besten. Da kann man so schön weit gleiten.» Nach dem spielerischen Aufwärmen stehen die Kinder schon viel sicherer auf den Skis und erhalten nun auch ihre Stöcke. Nachdem die richtige Länge eingestellt ist, folgen die Langläuferinnen und Langläufer dem Lehrer einige Meter zum Beginn einer kleinen Loipe, die extra für die Klasse gespurt wurde. Schon bald sind alle zügig unterwegs. Lewis ist der Schnellste und berichtet nach der ersten Runde atemlos:

«Ich habe das zuvor noch nie gemacht, aber es macht richtig viel Spass.»

Nach gut einer Stunde heisst es zusammenpacken und zurück in die Schule. Das Mittagessen wartet und dann wieder der ganz normale Schulalltag. Die Kinder steigen erschöpft, aber glücklich in die Schulbusse und freuen sich bereits auf die nächste spannende Sportstunde.