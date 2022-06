Unterägeri Kreditbegehren für neue Kita wird an Gemeindeversammlung beraten An der Versammlung vom Montag, 13. Juni, wird auch eine Motion behandelt. Carmen Rogenmoser 09.06.2022, 15.58 Uhr

An der Gemeindeversammlung vom Montag, 13. Juni, (ab 20 Uhr in der Ägerihalle) werden neben der Jahresrechnung 2021, die mit einem Gewinn von rund 8,9 Millionen Franken schliesst, zwei Kredite behandelt. Für den Neubau einer Kinderkrippe sowie der Ludothek auf dem Areal Schönenbüel beantragt der Gemeinderat einen Kredit in der Höhe von rund 3,5 Millionen Franken.