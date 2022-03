Stimmen zum Krieg in der Ukraine aus Zug

Krieg in der Ukraine Dies sind Stimmen von Ukrainerinnen und einer Halbrussin aus Zug zur aktuellen Lage Sie haben Angst um ihre Familien und Freunde, fühlen sich hilflos und hoffen auf den Frieden zwischen den beiden Ländern. Diese Frauen sprechen über ihre Gefühle, während zwischen ihren Heimatländern der Krieg wütet. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mariya Amelina, 45, Cham, aus der Ukraine:

Mariya Amelina

«Ich fühle mich erschöpft, schlecht und hilflos, weil ich so wenig helfen kann. Meine Eltern und Freunde sind in der Ukraine. Sie haben Angst und sitzen den ganzen Tag im Luftschutzkeller. Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren und kaum schlafen. Aber es geht nicht um mich, sondern um die Menschen, die sich dort befinden. Ich bin sehr dankbar, dass es in der Schweiz und der ganzen Welt so viele Leute gibt, die ihre Hilfe, egal in welcher Form, anbieten.»

Natali Gretener, 46, Cham, aus der Ukraine:

Natali Gretener

«Es ist schrecklich und wie ein Albtraum. Heute wurde das Regierungsgebäude im Zentrum von Charkiw bombardiert. Dort in der Nähe habe ich früher gewohnt. Meine Verwandten und Bekannten schicken mir Fotos und Videos davon. Sie haben schon einige Tage keine Strom- und Wasserversorgung. Viele Lebensmittelgeschäfte haben geschlossen, somit wird das Essen teilweise knapp. Wenn sie dann öffnen, stehen lange Menschenschlangen davor. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, und ich weiss nicht recht, wie ich am besten helfen kann. Ich bin aber sehr stolz auf die ukrainischen Soldaten, die für unser Land kämpfen.»

Nataliya Radchenko, 45, Zug, aus der Ukraine:

Nataliya Radchenko

«Am 24. Februar verkündete Russland uns den Krieg, um das ukrainische Volk zu vernichten. Sein Führer brachte eine Armee mit mehreren hunderttausend Soldaten zu den Häusern meines Volkes. Dies um zu töten und diejenigen, welche überlebten, dazu zu zwingen, ihren Willen, ihre Hoffnungen und ihr Recht ihren eigenen Weg selbst bestimmen zu dürfen, aufzugeben. Ukrainer können sich gut daran erinnern, wie sich die tödlichen Umarmungen dieses ‹brüderlichen Volkes› anfühlen. Deswegen werden wir bis zum Schluss kämpfen. Mit oder ohne Hilfe der freien Welt. Die Angreifer können unsere Armee besiegen, aber wie können sie eine Truppe von 40 Millionen freien Menschen besiegen, welche die Eindringlinge von ganzem Herzen hassen? Deswegen werden wir ohne Zweifel siegen! Anders kann es gar nicht sein! Slava Ukraini!»

Lena Domschke, 44, Rotkreuz, aus der Ukraine:

Lena Domschke

«Ich bin fassungslos über das Leid, das über mein Heimatland gebracht wurde. Dieses Leid dauert bereits acht Jahre an, in denen uns Teile unseres Territoriums entrissen oder verwüstet sowie viele Tausende Menschen umgebracht, verletzt und vertrieben wurden. Der offene Angriffskrieg seit dem 24. Februar steigert diese Aggression ins Unermessliche. Die Ukrainer stemmen sich unglaublich tapfer gegen die militärische Übermacht. Und sie sind nicht allein. So viele Menschen auf der ganzen Welt stehen uns bei. Das gibt mir Hoffnung.»

Elena Castro, 48, Walchwil, aus Kasachstan mit russischen und ukrainischen Wurzeln:

Elena Castro

«Ich bin tief geschockt und kann es immer noch nicht richtig glauben. Das Gefühl der tiefen Trauer über diese Tragödie lässt mich nicht mehr los. Ich tue momentan alles was ich kann, um meinen ukrainischen Freunden zu helfen. Putin ist nicht das russische Volk!»

Tatjana Gurovits, 40, arbeitet in Zug, aus der Ukraine:

Tatjana Gurovits

«Ein Krieg in Europa im Jahr 2022, ist das möglich?! Wie kann ein Land ein Nachbarland mit Panzern, Bomben und Raketen angreifen. Warum müssen Ukrainer jetzt sterben, um ihre Freiheit und Unabhängigkeit von Russland zu haben. Warum können die Russen nicht akzeptieren, dass die Ukraine ein unabhängiger, souveräner Staat ist und dass wir selber unsere Entscheidungen treffen wollen. Die Zeit der Sowjetunion scheint nicht überall vorbei zu sein. Meine Eltern und Freunde sind dort und ich weiss genau, dass dort ein harter Krieg herrscht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen