Kriminalität Baar: Polizei nimmt Schwarzarbeiter auf Baustelle fest Bei einer Kontrolle haben die Zuger Strafverfolgungsbehörden einen Mann angetroffen, der ohne Arbeitsbewilligung als Bauarbeiter tätig war. Der 35-Jährige wurde festgenommen, bestraft und des Landes verwiesen. Der Arbeitgeber wurde angezeigt. 19.02.2021, 16.59 Uhr

(rh) Die Zuger Strafverfolgungsbehörden führten am Mittwoch, 10. Februar, in einem Restaurant in der Gemeinde Baar eine Kontrolle durch. Dabei trafen die Einsatzkräfte auf einen 35-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina, der Mitte Dezember 2020 illegal in die Schweiz eingereist war und als Bauarbeiter beim Umbau dieses Restaurants behilflich war. Da er über keine Arbeitsbewilligung verfügte und somit illegal einer Erwerbstätigkeit nachging, wurde er festgenommen, wie die Zuger Polizei mitteilt.