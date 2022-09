Kriminalität Lego, Parfüm, Akkubohrer und Kleider: Polizei schnappt Ladendiebe in Cham Drei rumänische Ladendiebe haben in verschiedenen Verkaufsgeschäften Ware im Wert von rund 4000 Franken gestohlen. Zivilen Einsatzkräften ist es gelungen, die Männer in flagranti festzunehmen. 30.09.2022, 11.37 Uhr

Kleider, Lego und weiteres wurden in verschiedenen Geschäften gestohlen. Bild: Zuger Polizei

Bei einer gezielten Aktion gegen Ladendiebe haben zivile Einsatzkräfte der Zuger Polizei am Mittwochnachmittag, 28. September, drei Diebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Nachdem sie sich diese in einem Verkaufsgeschäft an der Alten Steinhauserstrasse in Cham verdächtig verhielten, konnten die Einsatzkräfte laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden beobachten, wie zwei der Männer, die sich im Laden aufhielten, ihrem Komplizen, der beim Ein-/Ausgangsbereich wartete, eine gut gefüllte Einkaufstasche übergaben.

Bild: Zuger Polizei

Ohne die Ware zu bezahlen, verliess dieser das Geschäft, verstaute die Ware in einem Fahrzeug mit italienischen Kontrollschildern und setzte sich ans Steuer. Wenig später gesellten sich auch die beiden anderen Männer dazu und das Auto setzte sich in Bewegung. Die zivilen Einsatzkräfte gaben sich nun als Polizisten zu erkennen, stoppten das Fahrzeug und kontrollierten die Insassen.

Raubzug durch verschiedene Geschäfte

Neben der mit 16 Parfümartikeln gefüllten Einkaufstasche kamen im Fahrzeuginneren auch noch vier grosse Lego Technic Sets, drei Akkubohrer sowie einige Kleidungsstücke zum Vor-schein. Das Diebesgut wurde durch die Täterschaft in verschiedenen Verkaufsgeschäften ent-wendet. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf rund 4000 Franken.

Bild: Zuger Polizei

Bei den drei Männern handelt es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 25, 43 und 55 Jahren. In der Befragung gaben sie die Ladendiebstähle zu.

Durch die Schnellrichterin der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug wurden die Diebe wegen mehrfachen Ladendiebstahls zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Das Amt für Migration des Kantons Zug hat die Männer laut Mitteilung aus der Schweiz weggewiesen. Sie erhielten eine Ausreisekarte und mussten das Land verlassen. Des Weiteren wurden sie mit einem zweijährigen Einreiseverbot für die Schweiz und Liechtenstein belegt. (haz)