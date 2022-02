Ware für 1'700 Franken: Diebestour endet in der Stadt Zug

Kriminalität Ware im Wert von 1'700 Franken gestohlen: Diebestour endet in der Stadt Zug Bei einer Fahrzeugkontrolle sind drei rumänische Ladendiebe festgenommen worden. Die beiden Männer und eine Frau hatten zuvor in verschiedenen Geschäften mehrere Dutzend Kosmetik- und Körperpflegeprodukte gestohlen. 04.02.2022, 14.53 Uhr

Die drei Personen stahlen mehrere Dutzend Kosmetik- und Körperpflegeprodukte. Bild: Zuger Polizei

Am vergangenen Montagnachmittag, 31. Januar fiel einer Polizeipatrouille an der Poststrasse in der Stadt Zug ein Auto auf, dessen Insassen sich beim Anblick der Einsatzkräfte verdächtig verhielten. Dies schreibt die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung. In der Folge wurde das Fahrzeug mit französischen Kontrollschildern angehalten, durchsucht und die drei Personen überprüft.