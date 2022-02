Kriminalität Versuchter Einbruchdiebstahl in Juweliergeschäft in Zug Zwei Unbekannte haben versucht, in ein Juweliergeschäft in der Zuger Altstadt einzubrechen. Sie flohen ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. 03.02.2022, 12.06 Uhr

Am Mittwochabend, 2. Februar, um 20 Uhr, haben zwei unbekannte Personen am Fischmarkt in der Stadt Zug versucht, in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Mit einem Hammer schlugen die Täter laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden mehrfach gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts. Als dies jedoch misslang und der Alarm losging, flüchteten die beiden Männer zu Fuss und ohne Deliktsgut via Zytturm in Richtung Hotel Ochsen. Dort stiegen sie in ein dunkles Auto und fuhren auf der Ägeristrasse bergwärts davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang den Einbrechern die Flucht.