Leserbrief Kritik auch dem Westen gegenüber Zum Umgang mit Russland 05.05.2021, 16.00 Uhr

Wann hört das endlich auf? Ich rede vom notorischen Schlechtreden von Putin. Seit ich Zeitung lese, fällt mir das auf. Putin kann tun und lassen, was er will: Es ist falsch, hinterlistig oder gar böse. Dass Putin den Dritten Weltkrieg verhindert hat, scheinen manche vergessen zu haben. Dieses Verdienst kann ihm die Weltgemeinschaft nicht hoch genug anrechnen. Auch die sogenannte Annexion der Krim wird ihm bis heute unhinterfragt angekreidet. Dies obwohl ausgewiesenen Kenner der Politsituation ganz anders sehen. Die Gefahr kommt aus dem Osten, wird bei jeder Gelegenheit geträllert. Zumeist ist es die Nato, die dieses Vorurteil wieder und wieder zementiert.

Von Projektion reden in diesem Zusammenhang die Psychologen, was nichts anderes heisst, als dass wir geneigt sind, das Böse in uns einfach auszulagern und Russland zum Erzfeind zu machen. Ich habe mehrfach in Russland gearbeitet. Ich fürchte, manche unter uns machen sich ein völlig abwegiges Bild von Russland und seinem Volk.

Warum nicht einmal auch den kritischen Blick in Richtung Westen lenken?

Daniel Wirz, Zug