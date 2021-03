KÜNDIGUNG Jetzt geht die Chefin: Beim Sozialamt des Kantons Zug kommt es zum nächsten Abgang Jris Bischof räumt ihren Posten als Leiterin des Zuger Sozialamts. Offiziell geht sie wegen einer «beruflichen Neuorientierung». Recherchen zeigen aber: Bei der Behörde brodelt es gewaltig. Im Zentrum steht der Leiter der Durchgangsstation Steinhausen, dem ehemalige Mitarbeiter Mobbing und Schikane vorwerfen. Kilian Küttel 20.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Innerhalb der Belegschaft des Durchgangszentrums Steinhausen solle ein vergiftetes Klima herrschen.

Bild: Matthias Jurt (19. März 2021)

«Tatsächlich? Gekündigt?» Martin A. zieht den Reisverschluss seiner olivgrünen Jacke zu, lehnt sich auf der Bank zurück, blickt mit verschränkten Armen über den Zugersee und sagt:

«Das erstaunt mich jetzt. Soviel ich weiss, war sie fachlich immer sehr gut. Andererseits läuft es dort schon seit einer Weile nicht mehr richtig.»

Die Verblüffung hält bei Martin A. nur einen Moment. Soeben hat A., der seinen echten Namen nicht öffentlich nennen will, erfahren, was im Zuger Sozialwesen seit einigen Tagen die Runde macht: Jris Bischof verlässt ihren Posten als Leiterin des kantonalen Sozialamts – jener Behörde, die in Zug Bereiche wie Armutsbekämpfung, Integration oder das Asyl- und Flüchtlingswesen verantwortet, und für die Martin A. bis vor kurzem gearbeitet hat.

Bischof spricht von sieben «schönen und intensiven» Jahren

Seit Januar 2014 hat Jris Bischof das Amt geleitet, nach etwas mehr als sieben Jahren ist Schluss. Am 26. März hat die 52-Jährige ihren letzten Arbeitstag.

Jris Bischof Bild: PD

«Es waren schöne und intensive Jahre. Wir haben vieles erreicht und ich kann mein Amt zufrieden abgeben», sagt sie auf Anfrage unserer Zeitung. Was die Zukunft bringt, könne sie noch nicht sagen:

«Seit 1984 bin ich durchgehend berufstätig. Ich werde mir jetzt eine Auszeit nehmen und nach einer Phase der Erholung in eine Standortbestimmung gehen. Ich möchte herausfinden, wie ich den nächsten Abschnitt meines Berufslebens gestalten will.»

Bischofs Kündigung ist der zweite gewichtige Abgang beim Sozialamt innerhalb von etwas mehr als acht Monaten. Bis letzten Juli leitete Andy Tschümperlin die Abteilung Soziale Dienste im Asylbereich, dann wurde das Arbeitsverhältnis aufgelöst – keine drei Jahre, nachdem der ehemalige Schwyzer Nationalrat und Chef der SP-Fraktion die Kaderposition übernommen hatte. Seither wird die Stelle interimistisch geführt:

Kanton muss Stelle zum zweiten Mal ausschreiben Als im September 2020 bekannt wurde, dass Andy Tschümperlin seine Stelle als Leiter der Abteilung Soziale Dienste Asyl verlassen hat, sagte Amtsleiterin Jris Bischof, die Stelle werde demnächst ausgeschrieben. Das war vor vor einem halben Jahr – dennoch wird die Stelle immer noch interimistisch geführt. Grund für die Vakanz: Der Kanton hat keine geeignete Kandidatin oder Kandidaten gefunden. «Wir haben uns daher entschieden, die Stelle im Frühling 2021 nochmals auszuschreiben», sagt dazu Andreas Hostettler, der Direktor des Innern. (kük)

Auch wenn Tschümperlin den Schlüssel im Juli 2020 abgegeben hatte, erhielt die Öffentlichkeit erst im September durch unsere Zeitung Kenntnis vom Abgang des früheren Spitzenpolitikers. Tschümperlin und Bischof sagten damals, die Trennung sei einvernehmlich verlaufen. Danach schwiegen sie. Die Hintergründe? Bis heute ungeklärt.

Der Leiter soll sein Team führen wie im Militär

Im Zuger Sozial- und Asylwesen herrscht einiges an Erklärungsbedarf. Praktisch zeitgleich mit Bekanntwerden von Bischofs Abgang erheben ehemalige Mitarbeiter der Durchgangsstation Steinhausen schwere Vorwürfe gegen den Leiter der Asylunterkunft. Offenbar hält er die Zügel eisern im Griff, seit er sie 2016 übernommen hat.

«Ich würde seinen Führungsstil als militärisch bezeichnen», sagt A., während er beobachtet, wie die Möwen ihre Kreise über dem Zuger Seebecken ziehen.

«Wenn jemand seine Anweisungen nicht genau befolgt hat, nicht richtig spurte, dann war er für ihn gestorben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden wegen Kleinigkeiten als unbrauchbar abgestempelt.»

Es sei nicht alles schlecht gewesen und der Leiter habe viel Struktur in den Betrieb gebracht, was auch nötig gewesen sei. Im Zwischenmenschlichen aber habe es gehapert. Das korrespondiert mit der Einschätzung eines weiteren Ex-Angestellten, der dem Leiter eine «berechnende Art» attestiert und gar von «subtilem Mobbing» spricht:

«Er durchschaute Menschen sehr schnell, fand ihre Schwachstelle. Er konnte sehr gemein sein.»

Martin A. sagt, er habe erlebt, wie Kolleginnen weinend aus Sitzungen gekommen seien. Oder wie ein gestandener Kollege den Auftrag gefasst habe, das Videoregal aufzuräumen und deshalb einer sichtlich aufgekratzten Bewohnerin nicht beistehen konnte. «Das war typisch für ihn als Vorgesetzten. Ihm fehlt der Blick, was wichtig und was unwichtig ist.»

Dokument zeigt: Hohe Fluktuation bei der Belegschaft

Diese Vermischung der Prioritäten, gepaart mit der permanenten Angst, den Chef zu verärgern, hätte viele Mitarbeitende unter Druck gesetzt. Kollegen hätten sich krankschreiben lassen, um nicht mehr kommen zu müssen. Martin A.:

«Sie haben es nicht mehr ausgehalten. Viele haben gekündigt. In diesem Laden war ein einziges Kommen und Gehen.»

Das belegt eine anonymisierte Personalliste der vergangenen fünf Jahre, die unsere Zeitung von den kantonalen Behörden mit Verweis auf das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung verlangt hat.

Das Dokument zeigt: Von 2016, dem Jahr der Übernahme durch den neuen Leiter, bis 2019 haben 14 Personen in der Durchgangsstation gekündigt. Einzig vier Personen arbeiten seit 2016 ununterbrochen im Asylheim; darunter der Leiter des Bereichs Aufsicht, der ein enges Gespann mit dem Stationschef bilden soll. Teilweise zogen Angestellte nach einem oder zwei Jahren weiter.

Regierungsrat: Das Klima ist intakt

Wieso diese häufigen Personalwechsel? Dazu schreibt Innendirektor Andreas Hostettler, die Fluktuation in der Sozialen Arbeit sei generell relativ hoch:

Andreas Hostettler Bild: PD

«In der Flüchtlingswelle 2015 und 2016 mussten sehr schnell zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert werden. Eine Beschäftigung in einer Durchgangsstation ist sehr anspruchsvoll. Viele Mitarbeitende waren diesen Anforderungen wohl nicht gewachsen.»

Weiter schreibt Hostettler (und widerspricht damit den früheren Angestellten), die Stimmung in Steinhausen sei gar nicht vergiftet. Seit der Leiter die Station übernommen habe, seien die Abläufe geregelt, die Unterkunft sei sauber und bewohnbar. Man begegne sich auf Augenhöhe:

«Die verschiedenen Mitarbeitenden aus Bereichen wie Sozialpädagogik, Arbeitsagogik, Pflege oder Sicherheit arbeiten Hand in Hand. Das ist nur möglich unter einer kompetenten Führung und in einem intakten Arbeitsklima.»

Der Stationsleiter selber schreibt auf Anfrage, Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz seien wichtige Anliegen, weshalb er unserer Zeitung anbietet, die Station zu besuchen. Auf konkrete Fragen zur Kritik an seinem Führungsstil geht er nicht ein.

Die Station ist ein Politikum

Wenn es überhaupt einen guten Zeitpunkt für schlechte Publicity geben sollte – jetzt kann Andreas Hostettler sie nicht gebrauchen. Denn die Erkenntnisse aus Steinhausen kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Durchgangsstation Politikum ist. 2025 soll die Unterkunft mit Platz für 100 Personen einem Neubau weichen. Den Planungskredit von 1,78 Millionen Franken hat das Zuger Parlament im September 2019 mit 52 Ja- zu 20 Gegenstimmen genehmigt; nächstes Jahr soll der Kantonsrat über 15,3 Millionen Franken für den Objektkredit befinden. Die SVP hatte bereits 2019 leise mit einem Referendum gedroht, wenn der Bau für ihr Dafürhalten zu teuer käme.

Das alles wird Jris Bischof, deren Stelle neu ausgeschrieben und vorderhand interimistisch geführt wird, nicht mehr kümmern müssen:

«Ich konnte in meiner Zeit, und zusammen mit einem engagierten Team, vieles erreichen. Mein Herzensprojekt war die subjektorientierte Finanzierung im Behindertenbereich, wofür wir den Auftrag für eine Totalrevision der Gesetzgebung erhalten haben.»

Derweil habe die Zeit nicht gereicht, die Eröffnung der neuen Durchgangsstation in Steinhausen unter ihrer Ägide zu feiern: «Das ist eine Sache, die noch nicht abgeschlossen ist. Aber das liegt in der Natur der Sache von Bauprojekten, die ihre Zeit benötigen. Jeder scheidende Amtsleiter und jede Amtsleiterin hinterlässt die eine oder andere Baustelle.»