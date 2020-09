Kündigungswelle in Zuger Arztpraxis: Insider erheben Vorwürfe gegen obersten Praxis-Chef Für Kritiker ist die Kündigungswelle in der Zuger Gemeinschaftspraxis Centramed die logische Folge der Zustände bei der Krankenkasse Sympany. Kilian Küttel 10.09.2020, 17.00 Uhr

Jetzt zeigt sich das Ausmass der Geschehnisse in einer Zuger Gemeinschaftspraxis. Nachdem unsere Zeitung gestern publik machte, dass im Centramed-­Gesundheitszentrum die meisten Ärzte gekündigt haben, wird Kritik am Verwaltungsrat der Meconex AG laut. Das Unternehmen mit Sitz in Basel ist eine Tochtergesellschaft des Krankenversicherers Sympany und unterhält unter dem Namen Centramed elf Gemeinschaftspraxen in der Deutschschweiz. Vier davon sind in der Zentralschweiz: zwei in Altdorf, eine in Luzern und eine in Zug – eben jene, in welcher der Grossteil der Ärztinnen und Ärzte genug hat.

Die Meldung kam überraschend. Zumindest für die Öffentlichkeit. Nicht aber für Personen aus unternehmensnahen Kreisen. Dort staunt niemand über den Abgang der Zuger Ärzteschaft. Viel mehr zeigt sich, dass die Kündigungswelle eine Konsequenz der Zustände bei der Sympany-Tochter sein könnte. Ein Indiz dafür sind Veränderungen innerhalb der Geschäftsleitung. Ein Vergleich zwischen der aktuellen Meconex-Website und einer Version vom Mai 2019 zeigt zum Beispiel: Geschäftsführer, Finanzleiter oder Informatikchef haben gewechselt.

Mindestens zwei ehemalige Kader mussten gehen

Diese Beobachtung stützt die Aussage zweier unabhängiger Quellen, die über die Hintergründe bei Meconex Bescheid wissen. Beide sind unserer Zeitung namentlich bekannt, beide wollen öffentlich nicht in Erscheinung treten. Gemäss deren Aussagen gab es immer wieder Reibung mit dem Verwaltungsrat. Infolgedessen sei bei mindestens zwei Kaderangestellten die Kündigung auf dem Pult gelandet. In wenigstens einem Fall ist es zu einer Freistellung gekommen. Bislang war lediglich bekannt, dass die Leiterin der Zuger Centramed-Praxis freigestellt wurde. Auch sie figuriert nicht mehr auf der Meconex-Website – anders als noch 2019. Gleich wie am Vortag wollte sie auch gestern keine Stellung zu den Entwicklungen beziehen.

Im Unternehmen sollen grosse Unsicherheit und Unruhe herrschen. Die Rede ist unter anderem von hohem wirtschaftlichen Druck und der Anweisung, die Zahlen zu optimieren. Zu diesem Zweck sollen regelmässig Statistiken mit den Tagesumsätzen der Ärzte und Vergleichszahlen der Vormonate verteilt worden sein. Laut einem Insider eine Erklärung, weshalb die Ärzte in Zug die Notbremse gezogen haben könnten. «Die Ärzte wollen den Patienten helfen. Für sie stehen die Menschen im Zentrum, nicht die Zahlen.» Kenner haben den Verantwortlichen für die Zustände und die Stimmung bereits gefunden: Christian Meindl.

Verwaltungsratspräsident soll sich eingemischt haben

Nebst seinem Posten als Verwaltungsratspräsident der Meconex AG gehört er als Finanzleiter zur siebenköpfigen Geschäftsführung der Krankenkasse Sympany. Glaubt man den Insideraussagen, fällt es Meindl schwer, zwischen den Rollen als strategischer Richtungsgeber und operativer Leiter zu unterscheiden. Anders gesagt: Meindl soll sich bei Meconex zu sehr ins Tagesgeschäft einmischen. So hätte er Personalentscheide über den Kopf der Geschäftsleitung hinweg getroffen. Meindls ­Doppelfunktion ist Ausdruck davon, wie die Krankenkasse ­organisiert ist. Die Stiftung ­Sympany hält fünf Tochter­firmen sowie über eine weitere Stiftung das gesamte Aktienkapital der Meconex AG. Als Mitglied der Sympany-Geschäftsleitung ist Meindl gleichzeitig Verwaltungsratspräsident der Meconex AG.

Was sagen er und Meconex-CEO Heidi Zbinden zur Kritik? Zbinden schreibt, sie sei erst seit Mai 2020 bei Meconex. Fragen zu früheren Geschehnissen könne sie nicht beantworten: «Zudem äussern wir uns grundsätzlich gegenüber Dritten nicht zu Details, die zu personellen Veränderungen geführt haben.» Eine Frage, die via Sympany-Medienstelle an Christian Meindl gerichtet war, bleibt derweil unbeantwortet.