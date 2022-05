kultur Auf ihrem fünften Album rockt die Zuger Band Wake über die grossen und existenziellen Fragen des Lebens Die Alternative-Rock-Formation hat in ihren 28 Jahren Bandgeschichte bereits auf vielen grossen Bühnen gespielt – stilmässig möchte sie sich weiterhin selbst treu bleiben. Fabian Gubser 02.05.2022, 16.00 Uhr

Hier entstand das neue Album: Sänger Thomas Büchi im Proberaum. Bild: Maria Schmid (Baar, 28. April 2022)

Die Sonne scheint, also schlägt Sänger Thomas Büchi für das Interview den kleinen Park in der Nähe des Bandraumes vor. Büchi öffnet mit einem Zischen die Dose Bier, die er aus dem Kühlschrank des etwas chaotischen, aber gemütlichen Proberaums mitgenommen hat. Was macht seine Band Wake aus, die vor 28 Jahren in der Badi Unterägeri von ihm mitgegründet wurde? Büchis Antwort:

«Freundschaft – wir nehmen uns, wie wir sind und lassen uns die persönlichen Lebensweisen.»

Er selbe ist nach einer Pause vor einiger Zeit wieder zur Band gestossen und habe sich schnell wieder zu Hause gefühlt. Darüber hinaus teile man die gleiche Weltsicht, ein «Freigeistertum». Zur Band gehören überdies Christoph Seiler (Gitarre), Sandro Glanzmann (Bass) und Pascal Vidi (Schlagzeug).

Die Formation aus Zugern, die heute auch in Zürich und Luzern wohnen, hat in den letzten drei Jahren ihr fünftes Album «against the light» aufgenommen. Es erscheint am Freitag ausschliesslich als Vinyl-Platte und wird am Samstag in der Galvanik mit einem Konzert gefeiert. Neu an der Platte sei vor allem der Umstand, dass sie nach dem Abgang des langjährigen Gitarristen zu viert entstanden ist: «Wir mussten dafür erst mal neue Ohren entwickeln – der dadurch entstandene neue musikalische Raum überzeugte uns jedoch rasch und wir fühlten uns wohl dabei.»

Die Musik ist weniger düster als die Texte

Inhaltlich dreht sich die Musik wie die letzte Platte um die grossen Fragen des Lebens: Wie erkennt man seinen Sinn im Leben? Wie frei bin ich wirklich? Wie gelingt es, authentisch zu bleiben? «Die Texte streifen Themen wie Verlust, Abhängigkeit und Tod. Sie verweisen dabei auf die aktuelle Schieflage unserer gesellschaftlichen Entwicklung und sind daher auch ungeschminkt schwer und melancholisch», sagt Büchi.

Aber da der Vater von zwei Kindern die neue Platte nicht ausschliesslich düster verstanden haben will, verweist er auf den Titel und erklärt mit leichtem Pathos: «Man kann sich dem Licht zuwenden, sich blenden lassen oder versuchen, sich voller Vertrauen ihm zuzuwenden – diese Entscheidung trifft jeder selbst.» Tatsächlich wirkt die Musik selbst meistens nicht so düster wie die dazu gesungenen Texte.

Apropos Text: Der Bandname Wake sei zufällig entstanden, ein Vorschlag seines Ausbildners während der Lehre. «Wach bleiben, im Leben bleiben», kommentiert Büchi, der als Sozialpädagoge tätig ist.

Die Platte sei «ehrliches Handwerk»

Die Band sei für ihn als Ausgleich ein wichtiger Teil seines Lebens: «Wenn ich musiziere, bin ich im Jetzt – ein heilendes Ventil für uns alle», sagt Thomas Büchi. Er betont, dass die Band einen Anspruch an Qualität habe. Während der Aufnahmen in den SOMA Studios in Zofingen habe man nur wenige technische Eingriffe vorgenommen: «Die Platte ist ehrliches Handwerk.»

Den letzten Schliff bekam sie in den in der Szene bekannten Powerplay Studios, die auch schon Weltgrössen wie Prince empfingen. Das macht sich bemerkbar, die Songs, die man gerne mehr als einmal hört, kommen souverän und selbstbewusst daher – und der Laie fühlt sich an die ersten Alben der Bands Muse oder Coldplay erinnert.

Die Zuger Band Wake blickt auf 30 Jahre Bandgeschichte zurück: Sänger Thomas Büchi war bereits bei der Gründung dabei. Bild: Maria Schmid (Baar, 28. April 2022)

Musikalisch sei Wake vor allem durch Bands wie Pearl Jam, Soundgarden oder Alice in Chains geprägt, dem 1990er-Jahre-Genre Grunge verpflichtet, das rebellisch und authentisch sein will. «Wir lieben ganz einfach Rockmusik und machen uns über kommerzielle Ziele keinen Kopf.» Und doch hatte die Band bisweilen nationale Aufmerksamkeit mit bis zu 40 Auftritten im Jahr wie etwa am Open Air Frauenfeld oder dem Montreux Jazz Festival.

Diese wilden Zeiten sind für die Familienväter in den 40ern vorbei – aktuell geniesse man eine neue Gelassenheit. Deswegen seien auch noch keine weiteren Konzerte geplant: «Wir schauen einfach mal, was sich ergibt», so Büchi.

Mittlerweile sind die weiteren Bandmitglieder zum Gespräch dazugestossen. Nachdem auch sie sich nochmals dem warmen Sonnenlicht zugewendet haben, nehmen sie Büchi mit in den Proberaum und legen los. Hellwach und in altvertrauter Freundschaft.

Die Plattentaufe findet diesen Samstagabend in der Galvanik statt – mit der Zuger Vorband Dylan Dogs.