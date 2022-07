Kultur Das neue Programm der Baarer Rathus-Schüür verspricht viel Abwechslung Am 25. August startet die Herbstsaison. Die Kleinkunstbühne begrüsst alte Bekannte und wartet mit einigen Überraschungen auf. 05.07.2022, 14.00 Uhr

Sind es die Musiker von Cobario, die am 25. August die Rathus-Schüür-Saison eröffnen? Ist es Bänz Friedli, der am 22. September auf der Bühne steht und die Schüür wie so oft bis auf den letzten Platz füllen wird? Oder ist es Simon Enzler – der Appenzeller Kabarettist, der am 19. November in Baar sein neues Programm präsentieren wird, das noch nicht einmal einen Namen hat?

Der Appenzeller Kabarettist Simon Enzler wird am 19. November in der Rathus-Schüür in Baar auftreten. Bild: Michel Canonica (Kreuzlingen, 12. Februar 2022)

Einmal mehr ist das Programm der Rathus-Schüür derart reich an kulturellen Leckerbissen, dass es Programmleiterin Susanne Zehnder Farner schwerfällt, einen eigentlichen Höhepunkt zu nennen. «Für mich macht es die Mischung aus», wird sie in einer Mitteilung der Gemeinde Baar zitiert. «Gespannt bin ich auf die satirische Jahresdiagnose ‹Schluss damit!›, weil ich von den vier beteiligten Künstlern Hochstehendes erwarte.»

Am Mittwoch, 7. Dezember, werden die Wortkünstler Sandra Künzi, Elisabeth Hart, Rhaban Straumann und Matthias Kunz auf das vergangene Jahr zurückblicken – mit spitzer Feder, süffig und subtil. Sie bilden damit den Abschluss der Herbstsaison der Rathus-Schüür, die mit insgesamt 16 Anlässen aufwarten kann.

Diese decken eine grosse Bandbreite ab: von Comedy von 9 Volt Nelly über Kabarett mit Bernd Kohlhepp bis zu einer Kunstaufräumaktion von Ursus Wehrli; von Irish Music mit Larún bis zu Ländler und Jodel der Kapelle Gupfbuebä und des Jodelterzetts Seetal.

Bibliothek und Donschtig-Träff

Das Rathus-Schüür-Programm wird laut Mitteilung bereichert durch Veranstaltungen der Bibliothek Baar und des Donschtig-Träffs. Die Bibliothek hat mit Daniela Schwegler und Gabriela Kasperski zwei Schweizer Autorinnen eingeladen, die in ihren unterschiedlichen Genres grosse Erfolge feiern.

Daniela Schwegler stellt am 27. September ihr Buch «Uferlos. Fährleute im Porträt» vor. Gabriela Kasperski liest am 2. November aus ihrem Kriminalroman «Zürcher Glut».

Der Donschtig-Träff lädt am 22. September zu einem «Paarcours d’amour» mit Schreiber vs. Schneider ein. Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart und Journalist Urs Heinz Aerni gehen am 27. Oktober der literarischen Form des Witzes auf den Grund. Am 1. Dezember berichtet Emil Zopfi von der «Titanic» vom Walensee, einem Dampfer, der am 17. Dezember 1850 in den Fluten versunken ist.

Barbetrieb und Vorverkauf

An den Veranstaltungen der Rathus-Schüür und der Bibliothek ist der Barbetrieb geöffnet. Türöffnung ist jeweils um 19.30 Uhr, die Vorstellungen beginnen um 20.15 Uhr. Der Eintritt kostet an den Anlässen der Rathus-Schüür 35 Franken (ermässigt 25 Franken).

An den Anlässen der Bibliothek (27. September und 2. November) ist ein Ticket für 10 Franken erhältlich, wobei ein Getränk inbegriffen ist. An den Donschtig-Träffs vom 27. Oktober und 1. Dezember sind im Eintrittspreis von 10 Franken ein Kaffee und ein Gipfeli inbegriffen. Es gibt keinen Vorverkauf.

Am Promi-Donschtig-Träff vom 22. September kostet der Eintritt 15 Franken (ohne Kaffee und Gipfeli). Tickets sind im Vorverkauf erhältlich und können ab 8.15 Uhr vor Ort gekauft werden. Die Donschtig-Träff-Anlässe beginnen jeweils um 9 Uhr.

Tickets für die Herbstsaison sind unter www.rathus-schüür.ch, im Gemeindebüro Baar an der Rathausstrasse 6 (zahlbar mit Karte) sowie an der Abendkasse erhältlich. Ebenso können im Vorverkauf die beliebten Saison-Abonnements für August bis Dezember 2022 per E-Mail an info.rhs@baar.ch bestellt werden. Diese sind für 275 Franken (anstatt 385 Franken) erhältlich. Ebenso können online auf www.rathus-schüür.ch Geschenkgutscheine erworben werden. (haz)