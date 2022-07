Die Zuger Kulturschärpe ist einmal mehr verliehen worden

Kultur Der Hauptpreis der Zuger Kulturschärpe geht an den Verein Kunstpause Den Ehrenpreis erhält der Konzertorganisten Olivier Eisenmann, den Anerkennungspreis der Verein Winkelzug. 01.07.2022, 19.54 Uhr

Die Geehrten (von links): Martial Inalbon, Jasmin Lötscher, Linus Meier, Olivier Eisenmann, Laura Hürlimann, Rafael Casaulta, Aline Sägesser, Nadine Schrick und Julian Wasem. Es fehlen Sam Heller und Andi Urfer von der Kunstpause. Bild: fotozug.ch/PD

Die Kunstpause – Eigenschreibweise: «KUNSTpause» – hat den Hauptpreis im Rahmen der Zuger Kulturschärpe erhalten. Der Verein ist seit 2004 eine Plattform für junge Künstlerinnen und Künstler. Im Vorstand wirken Rafael Casaulta, Sam Heller, Laura Hürlimann, Aline Sägesser, Nadine Schrick, Andri Urfer und Julian Wasem.

Ehrenpreis an Olivier Eisenmann

Den Ehrenpreis der Zuger Kulturschärpe hat Olivier Eisenmann erhalten. Der Konzertorganist erhielt Klavierunterricht bei seinem Vater, dem Komponisten Will Eisenmann, und bei Sava Savoff am Konservatorium Luzern. Eisenmann spielte weltweit Orgelkonzerte, wirkte solistisch in internationalen Orchestern mit, publizierte Tonträger, ist auch promovierter Historiker und hat an der Kantonsschule Zug Geschichte unterrichtet. Er ist Gründer und künstlerischer Leiter der Orgeltage Zug, die dieses Jahr ihr 40. Jubiläum feierten.

Der Zuger Historiker Christian Raschle wies in seiner Laudatio darauf hin, dass Olivier Eisenmann das Konzept für die Internationalen Zuger Orgeltage oft gegen grossen Widerstand ansässiger Musiker entwickelte. Doch auch in diesem Jahr hätten die Orgeltage wiederum ein interessiertes Publikum an acht Standorten mit Beiträgen internationaler Organistinnen und Organisten sowie Instrumentalisten erfreut.

Verein Winkelzug ebenfalls ausgezeichnet

Der Anerkennungspreis wurde von der Kunstpause an den Verein Winkelzug vergeben. Jener besteht laut der Mitteilung aus jungen Musikschaffenden aus dem Bereich Jazz, improvisierter und innovativer Musik im Kanton Zug. Im Vorstand mit dabei sind Sämi Büttiker, Martial In-Albon, Jasmin Lötscher, Linus Meier und Maurus Twerenbold.

Mit der Kulturschärpe würdigt die Kulturkommission der Stadt Zug laut eigenen Angaben «kreativ aktive Menschen, die mit ihrem Einsatz für das kulturelle und künstlerische Leben der Stadt Zug beeindrucken». Der Hauptpreis ist mit 10'000 Franken dotiert. Davon vergeben die Ausgezeichneten einen Viertel, also 2500 Franken als Anerkennungspreis. (bier)