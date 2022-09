kultur Diese Ausstellung widmet sich digitalen Kunstwerken, die sich mit der menschlichen Perspektive auf die Natur beschäftigen Die Galerie unpaired an der Stadtzuger Rigistrasse zeigt in ihrer aktuellen Ausstellung «Digital Landscapes» sogenannte NFT-Kunst. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 21.09.2022, 16.00 Uhr

Farbig: «Deep Dreams of the Strange Places» (2019) von Alexander Mordvintsev. Bild: Matthias Jurt (Zug, 15. September 2022)

Bilder, die zusammen immer wieder neue Bilder ergeben: Im digitalen Kunstwerk «Deep Dreams of the Strange Places» (2019) von Alexander Mordvintsev, das auf einem grossen Monitor gezeigt wird, dreht sich alles. Kuratorin Marlene Wenger ordnet ein:

«Das Werk basiert auf dem Bilderkennungsalgorithmus Deep Dream.»

Der Erfinder des Algorithmus, ein Programmierer, der bei Google in Zürich arbeitet, veränderte das Programm jedoch so, dass es selbst neue Bilder generiert.

«Ein Computerprogramm, das Bilder in einer total neuen Bildsprache erschafft, das war neu für mich», begründet Kunsthistorikerin Wenger ihre Auswahl. Das Werk stelle grundsätzliche Fragen nach der Autorschaft: Ist es eine Zusammenarbeit von Mensch und Maschine? Oder macht die Maschine den Künstler gar obsolet?

Das Kunstwerk ist eines von rund zwölf, die in der aktuellen Ausstellung «Digital Landscapes» in der Gallerie «unpaired» zu sehen sind. Die Ausstellung wurde am vergangenen Donnerstag eröffnet und läuft bis zum 30. September. Die Ausstellung wendet sich auch an Interessierte ausserhalb der Blockchain-Szene.

Die Galerie zeigt ausschliesslich NFT-Kunst. Bild: Matthias Jurt (Zug, 15. September 2022)

NFT-Kunst NFT steht für «Non-Fungible Token». Stark vereinfacht ist das eine Art digitale Quittung, die auf ein digitales Kunstwerk verweist. Solche Kunstwerke sind in der Regel auf Blockchains gespeichert. Mit den NFT-Quittungen lässt sich handeln, ähnlich wie im physischen Kunstmarkt. Und wie im physischen Kunstmarkt wird Kunst nicht nur ihretwegen selbst gekauft, sondern auch als Anlageobjekt. Der Käufer oder die Käuferin spekuliert darauf, dass man es später zu einem höheren Preis weiterverkaufen kann. Tomljanovic betont, dass in ihrer Galerie jedoch die Kunst im Vordergrund stehe – und nicht die Spekulation. Die Werke der aktuellen Ausstellung kosten rund 400 bis 1900 Dollar. Sie können online in der Kryptowährung Ether und in US-Dollar erworben werden.

Dieses Werk passt zum unmittelbar in der Nähe liegenden Zugersee. Bild: Matthias Jurt (Zug, 15. September 2022)

«Die Natur ist immer durch den menschlichen Blick geprägt», sagt Wenger zum Titel der Ausstellung.

«Uns interessierte in den Vorarbeiten, was mit der Natur in der digitalen Welt passiert – und mit welchen Tools man Natur quasi bauen kann.»

Zudem sei das Thema Natur aufgrund der Klimakrise aktuell.

Zwei der gezeigten Künstlerinnen und Künstler leben in der Schweiz: Alexander Mordvintsev und Stephan Bruelhart.

Marlene Wenger, Petra Tomljanovic und Christina Scheublein (v.l.) haben die zwölf Werke ausgewählt. Bild: Matthias Jurt (Zug, 15. September 2022)

Ein Gletscher in neuem Gewand

Einer der gezeigten Künstler kommt aus der traditionellen Landschaftsfotografie: der Brite Dan Holdsworth. Sein Werk «Continous Topography» (2022) zeigt einen Gletscher auf besondere Art und Weise. Wer vor dem meterhohen Bildschirm steht, erlebt einen einminütigen Flug über ein französisches Bergmassiv.

«Holdsworth benutzte spezielle Aufnahmetechniken, um den Gletscher danach mittels Software in 3D darzustellen»,

erklärt Christina Scheublein, welche die drei Werke kuratiert hat und als Kunstberaterin tätig ist. Der britische Fotograf habe sich zum ersten Mal in den Bereich der NFT-Kunst gewagt.

«Argentiere Glacier 1–35» von Dan Holdsworth, im Hintergrund ist «Continous Topography» zu sehen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 15. September 2022)

Die Galerie unpaired ist die einzige permanente Galerie in der Schweiz, die ausschliesslich NFT-Kunstwerke zeigt. Digitale Kunst in einem analogen Raum – ist das kein Widerspruch? Nein, sagt Galerie-Leiterin und Kunsthistorikerin Petra Tomljanovic:

«Gerade in der aktuellen Zeit brauchen wir menschliche Bewegungen.»

Die Galerie ist jung – sie eröffnete erst Anfang Juni. Sie gehört der Veranstaltungs- und NFT-Kunsthandels-Firma «Party Degenerates». Zwei der drei Inhaber sind laut Petra Tomljanovic auf Ibiza wohnhaft, der Dritte in London. Sie organisieren dort Partys und Ausstellungen. Das Besondere: Durch den Kauf eines der digitalen Kunstwerke über ihre Galerie erhält man einen lebenslangen Zugang zu diesen Veranstaltungen.

