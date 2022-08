Das Bischenchappeli auf dem Walchwiler Berg wird renoviert

Der Name Buschenchappeli rührt vom nahe gelegenen, buschigen Wald her. Das winzige Bauwerk dürfte wohl in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden sein. Erstmals urkundlich erwähnt wird es aber erst 1754. Mündlichen Überlieferungen zufolge wurde es zum Dank für den Schutz von Mensch und Tier vor Krankheiten, Seuchen und Blitzschlägen in Fronarbeit errichtet. Eine weitere Geschichte besagt, dass sich während des Franzoseneinfalls 1798 ein hoher Offizier über mehrere Tage in diesem Gebiet verirrt und in seiner Verzweiflung geschworen habe, an diesem Platz eine Kapelle zu bauen, wenn er wieder heil nach Hause fände. In jedem Fall ist das Buschenchappeli das Zeichen eines starken Glaubens, der half, den strengen bäuerlichen Alltag sowie Krisen zu bewältigen.