Kultur Neue Ausstellung in der Baarer Kunstkabine Seit Mitte März geht auf dem Bahnhofplatz Baar das Pop-up-Museum namens Kunstkabine der Frage «Was ist Kunst für dich?» nach. Die Frage bleibt dieselbe, doch die Ausstellungsstücke werden am 17. Oktober ausgewechselt. 15.10.2021, 05.00 Uhr

Der ehemaligen Telefonkabine am Bahnhof Baar wurde neues Leben eingehaucht. Bild: PD

Was ist eigentlich Kunst? Ein gemaltes Bild? Eine Skulptur? Und was ist mit Alltagsgegenständen oder Erinnerungsstücken? Abschliessend lassen sich diese Fragen wohl nicht beantworten. Doch sie regen zu Diskussionen über Kunst an. Und genau das ist die Absicht des Pop-up-Museums Kunstkabine auf dem Bahnhofplatz Baar. Die ehemalige Telefonkabine wurde von der Fachstelle Kultur der Gemeinde Baar sowie vom Verein Kunstpause im Stil eines Setzkastens umgebaut. Am 15. März 2021 startete die erste Ausstellung mit zwölf Gegenständen, die der Frage «Was ist Kunst für dich?» nachgegangen sind. Die Ausstellungsobjekte wurden im Vorfeld von der Baarer Bevölkerung eingereicht. Zu sehen waren Alltagsgegenstände, Trouvaillen aus dem Estrich und Fundstücke aus Privathaushalten.

Im Sommer riefen die Fachstelle Kultur und der Verein Kunstpause erneut dazu auf, Ausstellungsgegenstände einzureichen. Bis am 8. September konnten Baarerinnen und Baarer Objekte, die durch ihre Geschichte oder ihre besondere Bedeutung zu Kunst werden, beim Schalter des Gemeindebüros abgeben. Mittlerweile wurden sieben Objekte ausgewählt, die in die zweite Ausstellung in der Kunstkabine aufgenommen werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Diese wird am Sonntag, 17. Oktober, von 16 bis 18 Uhr mit einer öffentlichen Vernissage eröffnet.

Zu sehen ist eine breite Palette von Objekten – von Skulpturen über Malerei bis hin zu einem Gedicht. Die öffentlichen Führungen sind kostenlos und werden am 7. November, am 5. Dezember sowie am 9. Januar jeweils um 14 Uhr stattfinden. Sam Heller vom Verein Kunstpause wird mit den Besucherinnen und Besuchern die Objekte genauer betrachten und die Frage «Ist das Kunst?» in den Fokus stellen. Der Treffpunkt für die Führungen ist beim Brunnen im Martinspark (grosse Treppe zum Bahnhof).

www.baar.ch/kunstkabine