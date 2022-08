Kultur Unterägeri will seine Geschichte zum Leben erwecken – und sucht dafür Theaterleute In Unterägeri ist ein neues Projekt im Gange: Eine Theatertour soll die bewegte Geschichte Unterägeris fassbar machen. Linda Leuenberger 08.08.2022, 17.01 Uhr

Theatererfahren sollten sie sein, verwandlungsfähig, flexibel und kommunikativ, zwischen 30 und 60 Jahre alt und mit Innerschweizer, Zürcher und Ostschweizer Dialekten. Solche Leute sucht die Gemeinde Unterägeri – genauer deren Kulturbeauftragter Andreas Betschart – derzeit online. Zusammen mit einer Schauspielerin und einem Schauspieler will Kultur Unterägeri nämlich ab nächstem Frühling Theatertouren anbieten.

«Die geheimnisvolle Zeitreisende Zita nimmt das Publikum mit auf einen Spaziergang quer durch Unterägeri», steht in der Ausschreibung, die sich an Theaterleute in der Region richtet. Die Idee: Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg vom Dorfzentrum an den See und zurück begegnen Besucherinnen und Besucher an sieben Stationen «interessanten Figuren aus der Vergangenheit», so Kultur Unterägeri, und erfahren mehr über «Unterägeris bewegte Geschichte».

Andreas Betschart, Kulturvorsteher der Gemeinde Unterägeri. Bild: Stefan Kaiser

Halt gemacht wird beispielsweise bei der Marienkirche, beim Birkenwäldli oder der Bossard Schule, sagt der Unterägerer Kulturbeauftragte Andreas Betschart. Ein Schauspielduo wird in verschiedene Rollen schlüpfen und dem Publikum wichtige Personen und Ereignisse näherbringen, die bis ins 17. Jahrhundert zurückdatieren. Dabei werden die Spinnereien oder Unterägeri als Kurort für Kinder eine Rolle spielen.

Erste Aufführungen im Mai 2023

Verantwortlich fürs Konzept, das Drehbuch und die Regie ist Judith Stadlin, gemeinsam mit Michael van Orsouw. Die etablierten Zuger Kunstschaffenden haben Erfahrung mit Theatertouren: Sie haben schon den «Zytturmwächter» umgesetzt, eine Theatertour im Stadtzuger Wahrzeichen. Am Konzept für Unterägeri ist neu, dass es sich nicht auf einen Ort beschränkt, sondern draussen stattfindet mit mehreren Stationen.

Judith Stadlin und Michael van Orsouw haben schon mehrere Projekte gemeinsam realisiert. Hier sind sie bei der Wiedereröffnung der Lesebühne Satz&Pfeffer. Bild: Matthias Jurt (Zug, 05. Mai 2022)

Die Unterägerer Theatertour mit der Zeitreisenden Zita soll das erste Mal im Mai 2023 aufgeführt werden. Andreas Betschart rechnet mit zehn Aufführungen jeweils samstags, bis in den Oktober. Je nach Interesse sollen Private oder Schulklassen die Aufführungen auch buchen können. Und dann, ebenfalls je nach Interesse, solle die Theatertour auch in den darauffolgenden Jahren regelmässig stattfinden.

Zuerst dauert die Bewerbungsphase aber noch bis am 20. August – Betschart rechnet mit rund 20 Bewerbungen. Die Castings finden Mitte September statt und die Proben dann von Januar bis April 2023. Die Theatertour richtet sich an ein Publikum ab rund zwölf Jahren, aber auch Kinder sind willkommen. Ebenso wird die Tour barrierefrei sein.