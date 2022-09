Kultur Wertvolle Kunstwerke aus dem Kanton Zug als Leihgaben in namhaften Museen Aus der Nicola Erni Collection mit Sitz in Steinhausen sind demnächst hochkarätige Kunstwerke an Ausstellungen in Florida, Österreich, Kanada und Frankreich zu sehen. Andreas Faessler 09.09.2022, 05.00 Uhr

Die beiden modernen Museumsbauten in Steinhausen sind die Heimat der Nicola Erni Collection. Bild: PD

Seit den 1990er Jahren geht die Schweizerin Nicola Erni ihrer Passion nach und sammelt Fotografie und zeitgenössische Kunst. Am Anfang von Ernis Fotografiesammlung standen Arbeiten der 1960er- und 70er-Jahre aus der legendären Kunst-, Musik-, Film- und Modeszene, die das global vernetzte Phänomen des Jet-Sets ausmachten. Später fing sie an, Mode- und Street-Style Fotografie ab den 1930er Jahren für ihre Sammlung anzukaufen.

Neben der Fotografie ist die Nicola Erni Collection für ihre hochrangigen zeitgenössischen Kunstwerke bekannt, darunter solche von Jean-Michel Basquiat, Elmgreen & Dragset, Rashid Johnson, Duane Hanson, Beatriz Milhazes, Julian Schnabel, Cindy Sherman oder Andy Warhol. Nicola Ernis Kunstsammlung ist in zwei modernen Museumsbauten in Steinhausen untergebracht.

Florida, Wien, Montreal, Paris

Von hier machen sich nun ausgewählte Stücke auf den Weg in die weite Welt. Aus der Sparte Modefotografie ist die Nicola Erni Collection in Steinhausen ab 8. Oktober im Norton Museum of Art in West Palm Beach, Florida, vertreten. Die umfangreiche Ausstellung «A Personal View on High Fashion & Street Style» umfasst nahezu 300 Werke aus der Nicola Erni Collection und zeichnet die Geschichte sowie die enge Verbindung der Mode- und Street-Style Fotografie nach.

Die Kunstsammlerin ist – so sagt sie – geehrt, ihre Modefotografiesammlung im Norton Museum of Art in Palm Beach präsentieren zu können. Das Norton Museum of Art beherbergt eine der grössten Sammlungen an amerikanischer und europäischer zeitgenössischer Kunst sowie an fotografischen Arbeiten in Florida.

Ferner ist die Nicola Erni Collection demnächst auch andernorts mit Leihgaben vertreten: in der Wiener Albertina (Basquiat-Symbols & Signs), im Montreal Museum of Fine Art (Basquiat & Music), im Musée de la musique, Philharmonie, Paris (Basquiat & Music), sowie in der Fondation Vuitton Paris (Warhol & Basquiat Collaborations).