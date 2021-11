Zuger Filmtage ziehen positive Bilanz

Kultur Zuger Filmtage: Organisatoren ziehen positive Bilanz Als Höhepunkt des Festivals wurden die «Goldenen Kirschen» verliehen. 08.11.2021, 17.00 Uhr

Die Ausgezeichneten posieren mit den Goldenen Kirschen. Bild: PD

Die siebte Ausgabe der Zuger Filmtage, die am Wochenende zu Ende ging, bot dem Filmpublikum mehrere Highlights: Mit «Atlas», «Prinzessin» und «Soul of a Beast» drei exklusive Vorpremieren von Schweizer Filmen, ein Special Screening von «Youth Topia», ein Cinekonzert mit Zuger Musikerinnen und Musikern und 13 Kurzfilme von jungen Filmschaffenden aus der ganzen Schweiz. Gespräche mit den anwesenden Filmschaffenden zu ihren Filmen, Workshops, ein Lunch-Kino, eine Virtual-Reality- Ausstellung, eine Podiumsdiskussion zum Thema Trauma und Terror sowie Vernetzungstreffen für Filmende sorgten für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Die Preisverleihung für die Kurzfilme bildete am Samstagabend den Höhepunkt der Zuger Filmtage. Eine hochkarätige Jury, bestehend aus Pierre Monnard («Platzspitzbaby»), Dimitri Stapfer («Left Foot, Right Foot») und Claudia Bluemhuber («The Wife») verkündete die Awards für die Kategorien «Bester Nachwuchspreis», «Bester Film» und «Publikumspreis». Während die Jury den Kurzfilm «Arbeit am Feindbild» von Micha Muhl mit der Goldenen Kirsche für den besten Film prämierte, kam beim Publikum «Danzamatta» von Vanja Victor Kabir Tognola am besten an. Die goldene Kirsche für den Nachwuchspreis gewannen Andrea Crisci, Efe Imaze und Closnea mit «Hülle».

Beste Filmidee zum Thema «Aus der Küche» wird gewürdigt

In Kooperation mit dem Genuss Film Festival vergaben die Zuger Filmtage zudem den Treatment Award für die beste Filmidee zum Thema «Aus der Küche». Die Treatment-Jury wählte die Idee «Fairy, Fairy» von Rokhaya Marieme Balde aus, die nun ein Jahr Zeit hat, um ihren Kurzfilm zu realisieren. Im Anschluss an die Award-Verleihungen schloss die Vorpremiere von Lorenz Merz’s Drama «Soul of a Beast» die siebten Zuger Filmtage ab.

Auch in diesem Jahr beeinflusste die Coronapandemie die Zuger Filmtage. Trotz Zertifikatspflicht stiess das Programm auf reges Interesse, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst. «Das Erlebnis Film stand bei uns im Zentrum. Die vielen positiven Rückmeldungen von unserem Publikum und die gute Stimmung im ehrenamtlichen Helferinnen- und Helferteam zeigen uns, dass wir zufrieden sein dürfen», wird Festivalleiterin Eveline Stalder zitiert.

Die Zuger Filmtage sind ein Filmfestival, das seit 2015 jeden Herbst in Zug durchgeführt wird. Ziel der Filmtage ist es, die Zuger Kinokultur zu fördern und filmbegeisterte junge Filmschaffende aus der ganzen Schweiz zusammenzubringen. Während den nächsten zwei Wochen sind alle Kurzfilme des Nachwuchswettbewerbs auf der Website der Zuger Filmtage zum Nachschauen aufgeschaltet (www.zugerfilmtage.ch). (rh)