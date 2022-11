Vereine/Verbände Kulturangebot für Kinder Der Verein Munterwegs startet ein neues Mentoringprogramm, um Kindern Kunst und Kultur näher zu bringen. Für den Verein Munterwegs: Miriam Hess 07.11.2022, 18.10 Uhr

In der Bibliothek schmökern, im Theater die Fantasie beflügeln lassen, in Museen Kunst und Geschichte spielerisch entdecken oder verschiedene Instrumente zum Klingen bringen. Am neuen Munterwegs Standort in der Stadt Zug werden Freiwillige und Kinder neu besonders aktiv in der Kultur unterwegs sein und gemeinsam das vielfältige Kulturangebot von Zug und Umgebung erkunden. Die freiwilligen MentorInnen lernen in verschiedenen Coachings Methoden kennen, den Kindern Kunst und Kultur spielerisch zu vermitteln, deren Interessen zu entdecken und kreative Begabungen zu fördern.

Kultur nicht nur erleben, sondern selbst gestalten – und gemeinsam Munterwegs in der Kultur sein!

Der Verein freut sich über interessierte MentorInnen aus dem Kanton Zug, die sich in diesem Programm engagieren möchten. Für die teilnehmenden Kinder sind die MentorInnen „Möglichmacher“. Interessierte Eltern können ihre Kinder (5 – 12 Jahre) anmelden, wenn die Familie in der Stadt Zug wohnt. Das Programm ist kostenlos. Am 2.12.22 und 13.12.22 (19 – 20 h) bietet der Verein allen interessierten Eltern und Menschen, die sich vorstellen können, als MentorInnen mitzumachen, Informationsabende zu seinem neuen Mentoringprogramm in der Bibliothek Zug (Dachraum im 5. Stock) an. www.munterwegs.eu