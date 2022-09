Vereine/Verbände Kulturerlebnisse auf Vereinsfahrt Der Kirchenchor Neuheim machte sich kürzlich auf den Weg an den Bodensee. 20.09.2022, 19.10 Uhr

Am 29. Oktober erfolgt in der Pfarrkirche Menzingen die Aufführung der von Peter Roth im Jahr 1991 komponierten Messe «Juchzed und Singed» mit Streichern, Bläsern und Hackbrett. Die Vereinsreise des Kirchenchors Neuheim am Samstag fand darum zu einem guten Zeitpunkt statt: noch vor den finalen Proben.

Die Organisatoren Alois Doswald und Josef Blattmann organisierten einen Besuch im Musikmuseum Lichtensteig, wo man in eine längst vergangene Zeit versetzt wird. Da gibt es Musikautomaten aus dem 18. Jahrhundert, die Vogelstimmen ertönen lassen. Spieldosen von 1796 waren bis Anfang 20. Jahrhundert im Wartesaal von Bahnhöfen aufgestellt und konnten mit einer Münze in Gang gesetzt werden. Die Vorgänger der Musikboxen der 60er-Jahre waren Anlagen der Firma Polyphon aus Leipzig, die mit Blechplatten funktionierten. Eine weitere Entwicklung war die Musik dank Papierrollen. So war das «Geisterklavier» vor 100 Jahren ein Wunder der damaligen Technik. Noch vor dem Ersten Weltkrieg erfreute ein Orchestrion in Tanzlokalen das staunende Publikum. Den Todesstoss versetzte die Erfindung der Grammofonplatte und des Radios.

Farbenprächtige Markthalle Altenrhein

Die Fahrt ging weiter in Richtung Bodensee. Bei Altenrhein gab es eine Pause beim Architekturprojekt Hundertwasser. Die Markthalle fällt auf, weil es weder eine gerade Linie noch rechte Winkel gibt. Der Künstler kämpfte für Vielfalt und gegen Monotonie. Romantik und Organisches waren ihm viel wichtiger. Die vergoldeten Zwiebeltürme, die leuchtenden Farben, die ungleichen Fenster sowie die unebenen Böden faszinierten auch die Mitglieder des Kirchenchors Neuheim. Sie kamen alle mit vielen Erlebnissen glücklich zu Hause an.

Für den Kirchenchor Neuheim: Franz Zolliker

