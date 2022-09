Regierungsrat spricht Förderbeiträge für Zuger Kulturschaffende

Kulturschaffende Zuger Werkjahr und Förderbeiträge 2022 Der Zuger Regierungsrat zeichnet 11 Künstlerinnen und Künstler mit einem Förderbeitrag in der Höhe zwischen 8000 und 13 000 Franken aus. Das Zuger Werkjahr geht an einen Hünenberger Animationsfilmer. 05.09.2022, 18.15 Uhr

Die öffentliche Preisübergabefeier für die Kulturschaffenden findet am 26. Oktober in der Galvanik statt. Bild: Werner Schelbert

Der Zuger Regierungsrat zeichnet elf Künstlerinnen und Künstler mit einem Förderbeitrag in der Höhe zwischen 8`000 und 13`000 Franken aus. Das mit 50`000 Franken dotierte Zuger Werkjahr geht an den Animationsfilmer Adrian Flury aus Hünenberg. Die öffentliche Preisübergabefeier findet am 26. Oktober um 19 Uhr in der Galvanik in Zug statt.