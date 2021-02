Kunst Das Neuste aus Giorgio Avantis Atelier Der Zuger Künstler präsentiert seine Arbeiten des Jahres 2020 in einem Katalog. Andreas Faessler 20.02.2021, 11.34 Uhr

Katalog-Cover.

Für Peter Georg Studer alias Giorgio Avanti (*1946) war 2020 von reichlich Schaffenskraft erfüllt: Über 100 Gemälde umfasst der nun erschienene Werkkatalog des in Walchwil ansässigen Malers und Schriftstellers mit Luzerner Wurzeln. Einen wesentlichen Teil des Kataloginhaltes machen mittel- bis grossformatige Bergbilder aus, deren Charakteristik insbesondere durch Avantis Verwendung von Farbe geprägt ist: Ungewöhnliche Töne, satt und intensiv, strahlend und kraftvoll, tauchen die Bergkämme und -gipfel in ein in der Alpenmalerei kaum je gesehenes Licht.