Kunst Der Zuger Geschichtenerzähler Severin Hofer ging mit einem metergrossen Plüschdromedar in die Ferien Die Reaktionen auf das auffällige Duo reichten von viel Interesse über Irritation bis zur Abneigung. Die gesammelten Erfahrungen fliessen nun in ein Kunstprojekt. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Unterwegs im Bahnhof Zug: Severin Hofer und sein Riesen-Plüschtier. Video: Stefan Kaiser/rol (Zug, 13.09.2022)

«Mich interessierte, welche Arten von Begegnungen durch diese Aktion entstehen können», sagt Severin Hofer. Der 28-Jährige sitzt im «Pattern» beim Bahnhof Zug und nippt an einer Cola. Neben ihm: Ein metergrosses Plüschdromedar.

Dieses nahm der Stadtzuger kürzlich mit auf eine Mini-Tour de Suisse: Fünf Tage lang durchquerte das ungewöhnliche Duo die nähere Umgebung. Dabei erlebte der Kindergärtner unterschiedlichste Reaktionen.

Unerwarteter Schulbesuch, Gauklerfestival und Street Parade

In Bünzen erschrickt die Verkäuferin im Volg so sehr ab dem Dromedar, das um die Ecke geschoben wird, dass sie vor Schreck aufschreit. Danach will sie unbedingt ein Selfie mit dem exotischen Besucher. Ein Lehrer, der in der Schlange vor der Kasse steht, interessiert sich kurz darauf derart für das Plüschtier, dass er Severin Hofer in seinen Unterricht einlädt. In eine Lektion, die 30 Minuten später beginnt.

Eine positive Erfahrung machten die beiden Reisenden in Lenzburg: Dort kommt der 28-Jährige im Café mit einer Frau ins Gespräch.

«Sie fragte mich nach den Reaktionen der Menschen und wollte so wahrscheinlich herausfinden, wie tolerant die Gesellschaft wirklich ist.»

Er glaube, die ältere Frau wäre eine der wenigen Leute gewesen, die so eine Aktion auch gerne machen würde. Vielleicht war das Gespräch genug Inspiration für einen eigenen Stunt, mutmasst Hofer und lächelt zufrieden.

Zu einer Herausforderung wurde der Aufenthalt des ungewöhnlichen Duos in Lenzburg: Obwohl Severin Hofer zufällig zur selben Zeit anreist, in der ein sogenanntes Gauklerfestival stattfand und deshalb völlig unauffällig bleibt, findet er keine Übernachtungsmöglichkeit. Die Hotels sind voll. Die Menschen, die Hofer anhaut, zeigen sich zwar interessiert an seinem Dromedar, aber: «Ich war schlussendlich immer noch ein erwachsener Mann mit einem Plüschtier – das ruft Skepsis hervor.» Schliesslich kommt er im Garten einer alten Villa unter.

Die negativste Erfahrung machte Hofer auf dem Weg nach Dietikon: Am Tag der Street Parade war der Zug rappelvoll und der Geschichtenerzähler wird dauernd angepöbelt, unter anderem von einem schrankbreiten Berliner, der wissen will, ob Hofer noch alle Tassen im Schrank habe. Doch dieser bleibt cool, schenkt dem Pöbler seinen Filzhut und erreicht sein Ziel unversehrt.

Leicht ist es nicht, das 700 Franken teuere Dromedar. Stefan Kaiser (Zug, 14. September 2022)

Der Geschichtenerzähler postete während der fünf Tage seine Erlebnisse auf Instagram. Die Begegnungen sollen jetzt in ein Kunstprojekt fliessen. Zudem liess Hofer eine Serie von Postkarten anfertigen, die das Dromedar und ihn zeigen – in Zug.

Plüschtier mit Crowdfunding «befreit» Sein «Haustier» besitzt Severin Hofer bereits letzten Winter. Damals kam er auf seinem Nachhauseweg durchs Herti bei einem Schaufenster an dem stattlichen Plüschtier vorbei. Immer wieder dachte er sich: «Irgendwann werde ich es befreien.» Der anfängliche Preis war gross wie das Dromedar: 2800 Franken. Hofer handelte ihn auf 700 runter. Über Instagram suchte er Spenderinnen und Spender, über Nacht kam das nötige Geld zusammen.

Was zieht der 28-Jährige für ein Fazit? «Man sagt immer, Zug sei konservativ – ich erlebte hier aber viele positive Reaktionen. Und im urbanen und bunten Dietikon traf ich – unter anderem – auf sehr skeptische Blicke.» Er habe gemerkt:

«Offenheit ist nicht eine Frage vom Ort, sondern von den persönlichen Haltungen der Leute.»

Einen Rückblick auf die Reise mit seinem Dromedar gibt Severin Hofer am Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr im «Paettern», Alpenstrasse 13. Eintritt frei. Platzreservation: info@paettern.ch

