Vereine&Verbände - Kunst schmückt Haus am See

Kunst schmückt Haus am See 14.10.2022, 14.01 Uhr

Kürzlich konnten Laila Mathys, Sofia Dunjic und Larissa Beeler das Haus am See in Unterägeri mit ihrer Kunst schmücken. Sofia (14) stellte ihre realistischen Porträts vor, die sie mit reinen Bunt­stiften malt. Larissa und Laila (18) beeindruckten mit ihren abstrakten Bildern, die sie mit Acryl- und Ölfarben zeichneten. Bild: PD