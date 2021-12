Kolumne Kunstpelz – vertretbar oder verwerflich? Eine künstliche Alternative zu echtem Tierfell – ist das okay? Redaktorin Vanessa Varisco und Redaktor Andreas Faessler argumentieren. 13.12.2021, 17.42 Uhr

An sieben von sieben Tagen bin ich mit echtem Fell unterwegs – und das sogar im Sommer. Allerdings führe ich das Fell an der Leine und trage es nicht als Jacke. Das ist auch die einzige Art, wie ich mich mit Pelz zu sehen sein werde. Künstlicher kommt mir genauso wenig in die Tüte wie echter.

Vanessa Varisco.

Ich werde niemandem mit erhobenem Zeigefinger daraufhinweisen, dass das Kunstpelz tragen dringendst zu lassen sei. Eher würde ich die Frage stellen, wieso? Wieso trägt jemand Kunstpelz? Persönlich bin ich grundsätzlich gegen die künstliche Variante, weil ich nicht im Ansatz die Botschaft senden will, dass Pelz in Ordnung ist. Und von Weitem tun sich viele schwer, zu unterscheiden, ob der flauschige Kragen ein echter oder ein falscher ist. Apropos erkennen: Woher wissen die Kunstpelzträger denn, dass es wirklich Kunstpelz ist? Etikett gelesen? Oder nach Bauchgefühl entschieden? Wer sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass auf den Etiketten Namen erfunden werden, um davon abzulenken, welches Tier wirklich an der Jacke baumelt. Ausserdem: Es gab genug Recherchen dazu, dass der vermeintliche Kunstpelz manchmal keiner ist; sondern Fell von Hund oder Katze. Will ich das? Nein, einfach nein.

Andreas Fässler

Eines vorweg: Ich teile die aus­geprägte Tierliebe meiner Kol­legin im selben Masse und auch den Schutzgedanken. Mir sind schon Lederbestandteile im Alltag höchst unangenehm. Was Kunstfell angeht, da bin ich jedoch etwas zugänglicher, spätestens seit mir vor Jahren ein Freund ein wunderbares Sofaplaid aus Kunstnerz (nachweislich) ge­schenkt hat. Ich war darob über alle Massen angetan, hätte nie gedacht, dass die unechte Alternative sich so herrlich anfühlt. Tatsächlich aber würde ich von sichtbarem Kunstpelz in der Alltagskleidung absehen und zwar genau aus dem Grund, dass Aussenstehende nicht erkennen, ob es nun echt oder unecht ist. Die Bedenken meiner Kollegin hinsichtlich Deklaration sind bestimmt nicht unberechtigt, doch beim allfälligen Kauf eines Artikels mit Kunstpelz­bestandteil gilt das Trau-schau-wem-Prinzip. Es gibt Mittel und Wege sicherzugehen, dass es sich um ein künstliches Produkt handelt. Zudem spürt man trotz modernster Herstellungsmethoden noch immer haptisch den Unterschied.

Grund, warum für mich der Kauf eines Kunstpelzobjektes dennoch seltene Ausnahme bleibt, ist der ökologische Ge­danke. Herstellung und Entsorgung dieser Fasern sind leider nicht umweltfreundlich.