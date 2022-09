Kunstrad Die Baarerinnen liegen gut im Rennen um die Tickets für die Weltmeisterschaften Sowohl Alessa Hotz in der Einer-Konkurrenz als auch das Viererteam überzeugen. Vanessa Hotz 05.09.2022, 16.06 Uhr

Alessa Hotz ist die Schweizer Nummer 1. Bild: Mirina Hotz/PD (Wetzikon, 3. September 2022)

Die Baarerinnen Alessa Hotz als Einzelstarterin sowie die Vierermannschaft mit Flavia Schürmann, Carole Ledergerber, Stefanie Moos und Vanessa Hotz traten am Samstag in Wetzikon an. Dort ging es zum ersten Mal in dieser Saison um die Schweizer Startplätze für die WM.