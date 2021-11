Alessa Hotz blickt auf ihren Erfolg an der Kunstrad-WM zurück

Kunstrad Statt nur Erfahrungen sammelte die Baarerin Alessa Hotz an der WM eine Medaille Die 19-Jährige blickt auf ihre erste Elite-Weltmeisterschaft zurück. Auch mit etwas Abstand ist sie immer noch überwältigt. Michael Wyss Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

So langsam weiss Alessa Hotz, was sie geleistet hat. Bild: Matthias Jurt (Baar, 4. November 2021

«Ich wollte an die Kunstrad-Weltmeisterschaft nach Stuttgart, um Erfahrungen zu sammeln», sagt Alessa Hotz und führt aus: «Und nun kehrte ich mit einer Bronzemedaille zurück, unglaublich. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.» Auch mehrere Tage nach dem Erfolg am letzten Oktoberwochenende kann die Athletin der Baarer Kunstradfahrer erst langsam einordnen, was sie da geleistet hat.

«Die ersten Tage nach dem Erfolg wachte ich morgens auf und meinte, dass ich das nur geträumt habe. Nun aber weiss ich, dass es Realität ist.»

Viele Gratulationen vor Ort – eine Fangemeinde reiste mit nach Stuttgart – und diverse Whatsapp-Nachrichten bekam die Baarerin. «Die Reaktionen auf meinen Erfolg waren riesig. Dass ich für die Schweiz nach acht Jahren wieder einmal eine WM-Medaille und für meinen Verein Kunstrad Baar die erste WM-Medaille überhaupt in der Einer-Kategorie bei der Elite gewann, macht mich stolz.» Auch dass sie die Österreicherin Lorena Schneider am Finaldurchgang besiegte, eine Mitstreiterin im Kampf um das Podest, machte sie glücklich: «Sie war an früheren Wettkämpfen immer vor mir klassiert. An der WM zeigte sie aber nun Nerven und ich war am Tag X mental bereit.»

Die Baarerin Alessa Hotz hat an der WM in der Einzelkategorie die Bronzemedaille gewonnen.

Ihre ganz grosse Leidenschaft

Die 19-Jährige besucht derzeit Vollzeit die Berufsmaturitätsschule Gesundheit und Soziales in Zug und würde in ferner Zukunft gerne als Primarlehrerin arbeiten. Daneben stemmt sie den grossen Aufwand für den Sport, für den sie sich nun also belohnt hat. Sie trainiere auf dem Velo bis zu sieben Stunden wöchentlich, dazu kommen Einheiten im Bereich Kraft- und Konditionstraining sowie Kaderzusammenzüge mit der Schweizer Nationalmannschaft. «Das Kunstradfahren ist Teil meines Lebens und ein wichtiger Ausgleich für mich», sagt Alessa Hotz, die diesen Sport seit 13 Jahren ausübt, er ist für sie schlichtweg ihre «ganz grosse Leidenschaft».

Für Hotz, die ihre erste Saison in der Elite bestreitet, ist die Weltmeisterschaftsmedaille natürlich der bisherige Karrierehöhepunkt. Auch weil sie sie in der Hochburg der Kunstradszene gewonnen hat – vor der enormen Zahl von 3500 Zuschauerinnen und Zuschauern. Apropos Hochburg. Die Schweiz gehört in der Kunstrad- und Radballszene zu den weltbesten Nationen bei den Frauen und Männern. Die Nummer eins ist Deutschland, dahinter folgen die Schweiz und Österreich.

Auch nächstes Jahr an der WM am Start

Wie geht es sportlich für Alessa Hotz weiter? «Meine Saison ist beendet. Ich bereite mich nun auf das 2022 vor. Ich will meinen diesjährigen Schweizer-Meister-Titel in der Elite-Einer-Kategorie verteidigen.» Es wäre bereits das dritte Elite-Gold für die 19-Jährige, denn den ersten SM-Titel gewann sie noch als Juniorin.

Überdies stehe die Weltmeisterschaft in Belgien in ihrem Fokus, wo sie wiederum in der Einer-Kategorie starte. Mit welchem Ziel?

«Ein erneuter Podestplatz ist natürlich ein grosser Traum und Wunsch von mir. Es wird nicht einfach, denn an der WM muss alles stimmen.»

Darüber hinaus will Hotz den Schweizer Rekord, aufgestellt 2018 von der Schaffhauserin Nathalie Walter, knacken. Dieser liegt bei 173,27 Punkten. Die Baarerin hat an der WM 169,95 Punkte erzielt – und noch viel Zeit für eine Steigerung.

