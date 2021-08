Kunstradfahren Baarerinnen messen sich mit den Besten Europas Am Wochenende vom 27. und 28. August finden in Bürglen die Junioren-Europameisterschaften statt. Der ATB Baar wird gleich in zwei Disziplinen vertreten sein. Flavia Schürmann 24.08.2021, 05.00 Uhr

Sina Schlumpf, Ceyda Fierz, Mirina Hotz, Aimée Lötscher und Cinzia Caruso (von links). Bild: Eliana Thalmann

Über die ganze Saison hinweg erstreckten sich die Qualifikationsrunden für die Junioren-EM in Bürglen. In der Kategorie der Einer-Juniorinnen fiel die Entscheidung sehr spannend aus. Für die Baarerin Mirina Hotz war es die erste Saison in dieser Kategorie. Hotz zeigte viel Nervenstärke und konnte Wettkampf für Wettkampf schöne Küren zeigen, womit sie sich letztlich klar für die EM qualifizierte. «Zu Beginn der Saison habe ich nicht damit gerechnet, schon in meinem ersten Juniorinnenjahr einen EM-Platz ergattern zu können», sagt Mirina Hotz. Für ihre EM-Premiere hat sie sich vorgenommen eine Kür zu zeigen, die ihre Leistungen der vergangenen Saison widerspiegelt. Sie will zudem Erfahrungen für möglich weitere internationale Wettkämpfe sammeln.