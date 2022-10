Kunstrad Baar gewinnt zwei Schweizer Meistertitel

Kunstradfahren Die Baarerinnen feiern zwei Meistertitel und sichern sich die WM-Tickets für Mannschaft und Einzelfahrerin An den nationalen Meisterschaften in Seuzach halten die fünf Athletinnen dem Druck stand. Alessa Hotz 10.10.2022, 09.49 Uhr

Die neuen Schweizer Meisterinnen (unten, von links: Vanessa Hotz, Carole Ledergerber, Alessa Hotz, Flavia Schürmann, Stefanie Moos) sowie ihre Trainerinnen (oben, von links: Claudia von Rotz, Corina Kümin, Patricia Kottmann und Rahel Lustenberger). Bild: Kunstrad Baar/PD

Nach einem langen Tag in der Halle und vielen Stunden des Abwartens war die Baarer Vierer-Mannschaft mit Vanessa Hotz, Stefanie Moos, Flavia Schürmann und Carole Ledergerber an der Reihe. Sie hatte sich schon die ganze Saison mit Uzwil ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf Spitzenniveau geliefert. Somit war bis zu den Schweizer Meisterschaften vom vergangenen Wochenende noch nicht klar, welches Team die Schweiz an der WM vertreten darf.