Alessa Hotz nimmt erstmals an einer WM teil – und wie: Bronze

Kunstradfahren Was für ein WM-Début: Die Baarerin Alessa Hotz gewinnt Bronze An ihrer ersten Weltmeisterschaft wird die 19-Jährige Dritte. Im Final gelingt ihr in Stuttgart eine perfekte Kür. Aus Schweizer Sicht geht eine lange Durststrecke zu Ende. Rahel Lustenberger 01.11.2021, 15.07 Uhr

Alessa Hotz zeigt stolz ihre Medaille. Bild: Richard Reich/kunstrad-klick.ch (Stuttgart, 30. Oktober 2021)

Nach der Coronapause im letzten Jahr konnte sich auch der Hallenradsport wieder auf einen Grossanlass mit Publikum freuen. Über 3000 Fans erlebten in Stuttgart drei Tage lang spannende Radballspiele und akrobatische Kunstraddarbietungen. Mittendrin war die Baarerin Alessa Hotz, die in ihrem ersten Jahr in der Elitekategorie startet und gleich der Weltspitze angehört. Die 19-Jährige konnte sich mit einer eingereichten Punktzahl von 181,60 Punkten durchaus Chancen auf eine Topklassierung ausrechnen.