Kurios, lustig und mysteriös: Hausgemachte Unikate in Hünenberg Robi Fischli und Nadja Zürcher organisieren einen Indoor-Weihnachtsmarkt und bieten Gebrauchs- und Geschenkartikel mit besonderem Flair. Martin Mühlebach 22.11.2020, 15.20 Uhr

Adventsatmosphäre beim Indoor-Weihnachtsmarkt in Hünenberg. Bilder: Stefan Kaiser (21. November 2020)

«Hier könnte ich stundenlang verweilen», sagte Esther Stämpfli aus Rotkreuz, als sie am Samstag dem «Holzdeko» im Bösch 73 in Hünenberg einen Besuch abstattete. «Stundenlang», weil es unzählige kuriose, lustige und mysteriöse Gebrauchs- und Geschenkartikel aus Holz, Leder, Glas und Metall – mit individueller Gravur – zu entdecken gibt. Roli Fischli, der «Holzdeko» seit dem Anfang des laufenden Jahres mit Nadja Zürcher innovativ führt, erklärt: «Aus verschiedenen Hölzern schaffen wir Unikate.

In Zusammenarbeit mit anderen Produkteherstellern entwerfen wir Dekostücke, die eine persönliche Note ausstrahlen.» Mit der hauseigenen Laser und Gravur-Maschine werden die Unikate veredelt. Robi Fischli setzt die Wünsche seiner Kundschaft in die Tat um. Er erzählt: «Auf von uns hergestellten Gegenständen oder von Kunden mitgebrachten Artikeln aus den eingangs erwähnten Materialien werden Fotos, Sprüche, Geburtstagsgrüsse und so weiter eingraviert.» Inhaber einer Firma oder eines Gastbetriebes würden bei der Umsetzung innovativer Projekte gerne beraten.

«Ideale Ergänzung»

Robi Fischli und Nadja Zürcher arbeiten eng mit den Firmen zusammen, von denen sie ihr Rohmaterial beziehen. Und sie stellen gemeinsam mit anderen kreativen Betrieben aus. Mit einem Motorradgeschäft aus Alpnach, das Kunstwerke aus Metall herstellt, und mit Daniel Windlin aus Baar, dessen hochwertige Arbeiten aus verschiedenen Ledern beeindrucken. Seien es Arm- oder Halsbänder, die einen Menschen oder ein Tier zieren oder Tischsets, die einem trauten Heim oder einer exklusiven Gaststätte ein besonderes Flair verleihen, alles ist perfekt gemacht. Robi Fischli betont: «Die Zusammenarbeit und das gemeinsame Ausstellen von qualitativ hochwertigen Kunstwerken aus Leder und Metall ergänzt «Holzdeko» ideal.»

Im sogenannten Flohmarkt-«Eggä» sind gebrauchte Holzdeko-Artikel und Kuriositäten zu finden, die Fischli aus der ganzen Schweiz zusammenkauft und in seiner Werkstatt wieder aufwertet.

Den obligaten Glühwein wird bei angenehm warmer Temperatur serviert.

Gemütlicher Schwatz im Holzdeko-Kafi

Wer vom «Lädeli» müde ist oder sich eine Pause mit einem gemütlichen Schwatz gönnen mag, ist im Holzdeko-Kafi gut aufgehoben. Nadja Zürcher, die mit Robi Fischli während fünf Jahren das Restaurant Adler in Allenwinden führte, bietet den Gästen einen stärkenden Kaffee, ein kühles Baarer-Bier, ein Glas Wein oder eine kalte Platte an.

Der Indoor-Weihnachtsmarkt von «Holzdeko» findet auch am Samstag, 5. und Sonntag, 6. Dezember von 10 bis 19 Uhr statt.