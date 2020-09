Kurios: Neuheimer stimmen über Bebauungsplan für bestehende Siedlung ab Am 27. September sollen für die Terrassenüberbauung «Im Blatt» bauliche Regeln festgeschrieben werden. Hat dieses Vorgehen etwas mit der Situation in der Bauabteilung zu tun? Der Gemeindepräsident verneint. Raphael Biermayr 03.09.2020, 05.00 Uhr

Die Neuheimer Überbauung «Im Blatt». Bild: Stefan Kaiser, (31. August 2020)

In der Regel verhält es sich so: Die Stimmberechtigten entscheiden vor dem Bau einer Siedlung über den zugrunde liegenden Bebauungsplan. In Neuheim ist es hingegen so: Am 27. September werden die Einwohner über einen Bebauungsplan abstimmen, der bis zu 46 Jahre alte Gebäude umfasst. Diese sind Teil der auffälligen Terrassensiedlung «Im Blatt», die von 1974 bis 1983 nach den Plänen des Architekten Fritz Stucky gebaut worden ist. Bei einem Ausflug in die Gemeinde ist sie nicht zu übersehen.