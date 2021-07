Weiterbildung Ein Baarer Start-up will Kurse direkter und günstiger vermarkten Unübersichtliche Programme, wenig Mitbestimmung: Weiterbildungsangebote seien oft schlecht organisiert, sagen zwei Baarer Unternehmer. Mit einer neuen Plattform wollen sie Abhilfe schaffen. Cornelia Bisch 11.07.2021, 14.40 Uhr

Ein Dschungel von Angeboten ohne Preisangaben, Bewertungen und Termine, unübersichtlich für Kursleiter und -teilnehmer: So gestalte sich die allgemeine, aktuelle Kurslandschaft in der Schweiz, sagt Valentin Kälin, Co-Geschäftsleiter der Discentia.com AG in Baar.