Kurz vor dem Aus: Die Pfadi Trotz Allem (PTA) Baar sucht dringend nach Leitern Die Pfadi Trotz Allem (PTA) Baar steht mangels Leitern vor dem Aus. Noch gibt das Team aber nicht auf. Cornelia Bisch 12.06.2020, 05.00 Uhr

Spass und Gemeinschaft stehen auch bei der Pfadi Trotz Allem im Vordergrund. Bild: PD

Es ist eine Pfadi wie jede andere auch mit Gruppenstunden und Lagern, in denen man mit Freunden Abenteuer erlebt, draussen spielt, Ausflüge unternimmt und sich auch mal so richtig dreckig machen darf. Einziger Unterschied: Die Pfadi Trotz Allem (PTA), die in Zug bereits seit 1980 besteht, wendet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit besonderen Bedürfnissen.

Nun ist es jedoch fraglich, ob die Zuger Abteilung weitergeführt werden kann. Cyrill Graf aus Steinhausen, genannt Curo, Co-Abteilungsleiter der PTA Luftballon Baar, bedauert:

«Von den momentan acht Leitern werden nach den Sommerferien nur noch drei zur Verfügung stehen. Das ist einfach zu wenig.»

Noch gibt das Team aber nicht auf. «Sollten sich Interessierte melden, werden sie natürlich nicht einfach ins kalte Wasser geworfen. Das Leiterteam wird sie selbstverständlich richtig einführen und begleiten», betont er.

Die Einschränkung steht nicht im Zentrum

«Einige Teilnehmer haben eine geistige, andere eine körperliche Behinderung», erzählt Graf. Oft sei den Leitern gar nicht so genau bekannt, worum es sich bei den Einschränkungen im Detail handle. «Das ist auch unwichtig. Wir sind immer im Gespräch mit den Eltern und probieren einfach aus, was möglich ist.» Ein gewisses Mass an Selbstständigkeit wird jedoch vorausgesetzt.

«Für Menschen, die eine professionelle Betreuung benötigen, ist die PTA nicht der richtige Ort.»

Freundlich unterstützt wird der Verein von der Heilpädagogischen Schule Zug, wo er seine Arbeit regelmässig an Elternabenden vorstellen darf. «Bisher war es zwar nicht nötig, aber ich bin sicher, wir würden auch fachlichen Rat von der Schule bekommen.»

Die Gruppe besteht momentan aus 13 Mitgliedern

Gemeinsam mit Kollege Marcial Koch, alias Flip, führt Graf die Abteilung seit drei Jahren, seit gesamthaft sechseinhalb Jahren ist er als Leiter dabei. Momentan besteht die Gruppe aus 13 Teilnehmern zwischen acht und 20 Jahren aus dem Kanton Zug und angrenzenden Gebieten. An zirka acht Samstagnachmittagen pro Halbjahr trifft man sich zu Spiel und Spass.

Darüber hinaus gibt es ein Übernachtungsweekend im Pfadiheim Baar und ein einwöchiges Zeltlager im Sommer. «Wir sind zwar eine eigene Abteilung, aber trotzdem mit der Pfadi Baar verbunden», so Graf. Das Sommerlager der beiden Pfadi-Gruppen findet immer am gleichen Ort und zur selben Zeit statt, sodass die PTA von der Infrastruktur der grossen Schwester profitieren kann. «Auch manche Lageraktivitäten führen wir gemeinsam durch. Dafür sind wir sehr dankbar.»

Allfällige Ängste verfliegen rasch

Der 24-jährige Pflegefachmann, der mittlerweile in Luzern lebt, möchte die PTA nun gerne in andere Hände legen. «Es wäre sehr schade, wenn wir aufgeben müssten.» Denn gerade diese Kinder und Jugendlichen seien mit besonderer Begeisterung dabei und würden den Leitern sehr viel zurückgeben. Besondere Fähigkeiten oder Kenntnisse müsse man für diese Aufgabe nicht mitbringen. «In der Gemeinschaft lernt man den Umgang mit den Kindern rasch. Wichtig ist, dass man dabei Spass hat.» Allfällige Berührungsängste würden durch die Spontanität und Freude der fröhlichen Pfader rasch verfliegen.

Die Programmgestaltung unterscheide sich je nach Gruppenzusammensetzung. «Im Unterschied zur regulären Pfadi nehmen wir uns etwas mehr Zeit für die einzelnen Aktivitäten, und es sind mehr Betreuer dabei.» Ausserdem sei man immer im Team unterwegs und tausche sich gegenseitig aus. «Niemand trägt die Verantwortung allein.»

Cyrill Graf und sein Team haben grosse Anstrengungen unternommen, eine Leitungsnachfolge zu finden. «Es war nie leicht. Vor einem Jahr waren wir bereits in einer ähnlichen Situation.» Das Hauptproblem sei, dass die Teilnehmer selbst nicht als Nachfolgeleiter zur Verfügung stünden, wie das sonst üblich sei. «Wir suchten auch bei der regulären Pfadi. Einige Zusagen haben wir für übernächstes Jahr erhalten. Oft sind die Pfader jedoch in ihrem Freundeskreis verwurzelt und möchten ihn deshalb nicht verlassen.» Dafür hat Graf natürlich Verständnis.

«Aber ich kann nur nochmals betonen: Man bekommt sehr viel zurück.»

Interessierte dürfen sich bei Cyrill Graf melden und unverbindlich in eine Gruppenstunde reinschauen.

Interessierte melden sich unter ptaluftballon@pfadibaar.ch oder bei Cyrill Graf Tel. 0764763211.